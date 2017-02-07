→ На международной ярмарке “Продэкспо-2017” предприниматели Узбекистана заключили контракты на $64 млн

На международной ярмарке “Продэкспо-2017” предприниматели Узбекистана заключили контракты на $64 млнВ Москве прошла международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства “Продэкспо-2017”. На ней свою продукцию и услуги представили и предприятия нашей страны.
Как сообщили корреспонденту ИА "Жахон" в Фонде поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, на состоявшейся международной ярмарке предприниматели Узбекистана заключили экспортные соглашения на 64 миллиона долларов США. На национальном стенде Республики посетители выставки ознакомились с возможностями и потенциалом нашей страны в сфере плодоовощеводства, предлагаемыми услугами.
- На 24-й международной продовольственной выставке свою продукцию продемонстрировали такие отечественные компании, как “Узагроэкспорт”, “Intersok”, “Mavis”, “Tillaxon”, “Hydrolife Agro Eco”, - говорит работник отдела маркетинга Фонда поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства Мохинур Бурхонова. - Наш фонд организовал национальную экспозицию для демонстрации продукции предпринимателей Узбекистана.
Заключенные соглашения и достигнутые договоренности в рамках выставки “Продэкспо-2017” будут способствовать дальнейшему увеличению объемов и расширению географии экспорта, повышению экономического потенциала нашей страны.