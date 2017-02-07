«Узбекистон темир йуллари» в этом году освоит более $815 млн
По прогнозу АО «Узбекистон темир йуллари», железнодорожная компания Узбекистана в 2017 году освоит более $815 млн по 49 инвестпроектам. В информации уточняется, что 24 проекта по производству материалов и запасных частей приходятся на АО «Ташкентский механический завод» (бывший ТАПОиЧ).
Источниками финансирования названы:
- средства Государственного бюджета – $85,34 млн;
- Фонда реконструкции и развития Узбекистана (освоение - $145,17 млн и привлечение -$ 114,8 млн)
- иностранных инвестиций под гарантию правительства (освоение - $168,07 млн и привлечение - 97,01 млн);
- прямых иностранных инвестиций и кредитов – освоение и привлечение $ 2,23 млн;
- собственных средств –$ 414,95 млн.
В 2017 году предусмотрено завершение строительства железнодорожной линии Бухара-Мискен, электрификация железнодорожного участка Карши-Термез, говорится в сообщении компании. Предполагается начать электрификацию железнодорожного участка Пап-Наманган-Андижан, строительство второго этапа Юнусабадской линии и Сергелийской линии Ташкентского метрополитена, нового завода по ремонту экскаваторов и гусеничной техники. В нынешнем году предусмотрен ввод в эксплуатацию 9 объектов.
В марте намечено организовать производство угольных брикетов в Наманганской области и приобрести два высокоскоростных пассажирских электропоезда Talgo-250 (Испания).
В августе завершить строительство двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Джизак-Янгиер (ст. Янгиер новая, строительство сортировочного пути), наладить производство стеклоомывательной жидкости в городе Фергана. В сентябре намечается организовать участок по гальваническим покрытиям» на АО «Ташкентский механический завод».
На декабрь, по сообщению компании, приходится 4 объекта - построить железнодорожную линию Бухара-Мискен, электрифицировать железнодорожный участок Карши-Термез, организовать производство дорожно-строительной техники в городе Ташкенте и завершить строительство нового завода по ремонту экскаваторов и гусеничной техники в Сырдарьинской области» (I этап).
В 2016 году АО «Узбекистонтемирйуллари» освоила за счет всех источников финансирования более $831 млн, отмечено в сообщении компании.
В. НОВИКОВ