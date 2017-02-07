В «Узагротехмаш» назначен новый гендиректор
Как следует из сообщения акционерного общества «Узагротехмаш» (бывший «Узагропроммашхолдинг»), его генеральным директором назначен Саидаббос Сайдаминов. Назначение гендиректора произошло в рамках Указа Президента Узбекистана от 17 ноября 2016 года «О мерах по организации деятельности акционерного общества «Узагротехсаноатхолдинг» и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 февраля 2017 года, отмечено в сообщении компании.
Как уже сообщалось, в ноябре 2016 года президентским Указом бывший Узагропроммашхолдинг был включен во вновь образованный в виде акционерного общества «Узагротехсаноатхолдинг» по производству, реализации и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники, а также оказанию механизированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Помимо «Узагротехмаша», в новый холдинг вошли АО «Узагролизинг» ( передача сельскохозяйственной техники в лизинг) и «Узагросервис»(сервисное обслуживание сельхозтехники и оказание механизированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям).
Ключевыми игроками акционерного общества «Узагротехмаш» являются Ташкентский и Чирчикский заводы сельскохозяйственной техники» (бывшие АО «Ташкентский тракторный завод» и «Чирчиксельмаш»). В состав компании входят также ОАО «Агрегатный завод», «Технолог», «Ургенчкорммаш», БМКБ –Агромаш, а также ООО «Уз КЛААС Агро» и «Лемкен Чирчик».
В. НОВИКОВ