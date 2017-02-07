Минсельводхоз Узбекистана предлагает расширить посевы сои
Министерство сельского и водного хозяйства в обсуждаемом в настоящее время проекте постановления Кабинета министров предлагает расширить посевы сои в республике с 7266 га в 2017 году до 30 тыс. в 2021.
Обсуждаемые меры позволят расширить кормовую базу животноводства и увеличить производство растительного масло из нетрадиционных масличных культур предприятиями специализированного акционерного объединения «Узпахтаег», отмечено в проекте документа.
Как сообщалось на NUZ.UZ со ссылкой на постановление Президента от 18 февраля 2016 года, направленное на совершенствование органов управления пищевой промышленности, растительное масло из нетрадиционных масличных культур- сои, подсолнечника и сафлора (махсара) разрешено производить 11 заводам в системе пищевого холдинга «Узбекозиковкатхолдинг».
На производство растительного масла из нетрадиционных культур перепрофилирован каракалпакский завод «Чимбай мой», по три предприятия расположены в Джизакской и Самаркандской областях, по одному в Навоийской, Сырдарьинской и Ферганской областях. В столице производством масла нехлопкового происхождения занимаются два ООО – «Бектемирфайз» и «СанолаГруп».
Соя добавилась к нетрадиционным масличным культурам в Узбекистане - подсолнечнику и махсару - в 2012 году. Ее фермеры размещают на освободившихся площадях после уборки зерновых культур. Основные производители сои - фермерские хозяйства Каракалпакстана и Джизакской области, на которые приходится 70% всех площадей под этой культурой.
Минсельводхоз предлагает подключить к выращиванию и переработке сои из нехлопкового масличного сырья масложировые предприятия компании «Узпахтаег», специализирующиеся на переработке хлопковых семян. Как уже сообщалось со ссылкой на Указ Президента от 3 января 2017 года, право перерабатывать хлопковые семена предоставлено только 23 масложировым предприятиям системы «Узпахтаег» .
С 2010 года в Узбекистане временно прекращено проектирование и создание новых мощностей по переработке семян хлопчатника с учетом фактически имеющихся достаточных мощностей и наличия ресурсов по производству растительного масла.
В. НОВИКОВ