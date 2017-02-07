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Университет Инха в городе Ташкенте станет свободной экономической зоной

Университет Инха в городе Ташкенте станет свободной экономической зоной

На территории Университета Инха в городе Ташкенте будет создана свободная экономическая зона «Инновационный центр информационно-коммуникационных технологий» (СЭЗ ИЦИКТ). Об этом говорится в Указе Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию и дальнейшему стимулированию сферы информационно-коммуникационных технологий и отечественного рынка программных продуктов».

Предложение о создании СЭЗ ИЦИКТ выдвинуто Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Академией наук и Министерством экономики Республики Узбекистан. Срок действия свободной экономической зоны - до 1 января 2030 года. Однако в указе оговорена возможность продления этого срока, а также расширения её территории.

Цели и задачи новой СЭЗ – развитие производства программных продуктов, ориентированных как на обеспечение внутренних потребностей, так и на экспорт, привлечение инвестиций и формирование исследовательской инфраструктуры.

Анна Ним.
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Анна Ним
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