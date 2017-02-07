Минсельводхоз Узбекистана предлагает выращивать на всех сельских подворьях лимоны и птицу
Министерство сельского и водного хозяйства разработало проект постановления Кабинета Министров по развитию личных подсобных и дехканских хозяйств в 2017-2019 годах.
В обсуждаемом документе предлагается утвердить Программу дополнительного производства продукции птицеводства и цитрусовых (лимон) в личных подсобных и дехканских хозяйствах в 2017–2019 годах. В ее рамках предполагается создать в районах агрофирмы, которые будут закупать указанную продукцию у местных производителей. Личным и подсобным дехканским хозяйствам будет также оказана помощь в организации птицеводства и посадке цитрусовых.
Прогнозируется, что в личных подсобных и дехканских хозяйствах выращиванием птиц и лимонов займутся более 4,2 млн семей. Они смогут получить кредиты для организации теплиц и производства птицы. Кредит на теплицу можно будет взять на пять лет по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Центрального банка с льготным периодом в три года. Срок кредита на птицеводство составит три года.
Риски банков могут быть застрахованы страховыми компаниями, которые объединятся в страховые партнерства, предлагается обсуждаемый документ.
По данным Минсельводхоза , в Узбекистане в 2016 году было создано 706 птицеводческих хозяйств и организовано выращивание 11 млн 574 тысяч голов птиц. А также организованы 45 тысяч 698 новых проектов по реализации птицы личным подсобным хозяйствам и налажена работа по выращиванию в них 3 млн 109 тысяч голов птиц.
Информацией о количестве лимонариев в республике редакция сайта uz.uz не располагает.
В. НОВИКОВ