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Минсельводхоз Узбекистана предлагает выращивать на всех сельских подворьях лимоны и птицу

Минсельводхоз Узбекистана предлагает выращивать на всех сельских подворьях лимоны и птицу


Министерство сельского и водного хозяйства разработало проект постановления Кабинета Министров по развитию личных подсобных и дехканских хозяйств в 2017-2019 годах.

В обсуждаемом документе предлагается утвердить Программу дополнительного производства продукции птицеводства и цитрусовых (лимон) в личных подсобных и дехканских хозяйствах в 2017–2019 годах. В ее рамках предполагается создать в районах агрофирмы, которые будут закупать указанную продукцию у местных производителей. Личным и подсобным дехканским хозяйствам будет также оказана помощь в организации птицеводства и посадке цитрусовых.

Прогнозируется, что в личных подсобных и дехканских хозяйствах выращиванием птиц и лимонов займутся более 4,2 млн семей. Они смогут получить кредиты для организации теплиц и производства птицы. Кредит на теплицу можно будет взять на пять лет по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Центрального банка с льготным периодом в три года. Срок кредита на птицеводство составит три года.
Риски банков могут быть застрахованы страховыми компаниями, которые объединятся в страховые партнерства, предлагается обсуждаемый документ.

По данным Минсельводхоза , в Узбекистане в 2016 году было создано 706 птицеводческих хозяйств и организовано выращивание 11 млн 574 тысяч голов птиц. А также организованы 45 тысяч 698 новых проектов по реализации птицы личным подсобным хозяйствам и налажена работа по выращиванию в них 3 млн 109 тысяч голов птиц.

Информацией о количестве лимонариев в республике редакция сайта uz.uz не располагает.

В. НОВИКОВ
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