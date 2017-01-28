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Российский производитель стройматериалов намерен построить завод в Узбекистане

Российский производитель стройматериалов намерен построить завод в Узбекистане

Генеральный директор компании ArchSkin Антон Несмелов поделился планами локализации производства новейшего стройматериала в Узбекистане.

В Госкомитете по архитектуре и строительству российский производитель презентовал уникальный стройматериал – керамогранит (ламинам). Итальянский материал с марта будет производиться в России – уже готовится к запуску завод в России и вскоре начнется строительство завода в Татарстане. Также гендиректор компании поделился планами относительно узбекского рынка.

«Строительный материалы в Узбекистане имеют огромный спрос. Много возможностей для производителей. Для начала мы планируем осуществлять поставки материала через нашего местного партнера компанию «Тензитом». Сейчас у нас открывается завод в Калуге и строится в Татарстане. Думаю, третьим шагом будет строительство завода в Узбекистане», - прокомментировал Антон Несмелов.

Сам материал представляет собой керамогранитные панели толщиной от 3 до 1,2 мм и довольно нестандартного размера 1×3м. Используется как для внешнего, так и внутреннего декора. Изготавливается он из полевого шпата, глины и песка. Материал прочный, экологичный и эстетичный. Уникальность материала, в первую очередь, в размере – при использовании таких панелей практически нет швов. Во-вторых, панели можно изготовить практически любого дизайна – имитация камня, дерева или керамики. Средняя продажная цена керамогранита в России порядка 100 евро за 1 кв.м.
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