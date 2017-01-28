АО «Узстройматериалы» вошло в перечень стратегических компаний Узбекистана
Акционерное общество «Узстройматериалы» постановлением Президента от 23 января 2017 года включено в перечень акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере производства и первичной переработки стратегического сырья, а также субъектов естественных монополий и поставщиков социально значимых товаров и услуг по регулируемым ценам.
На такие компании не распространяется требование о необходимости привлечения в уставный капитал не менее 15% иностранных инвестиций.
АО «Узстройматериалы» создано постановлением Президента Узбекистана в октябре 2016 года на базе одноименной акционерной компании.
В уставный капитал акционерного общества переданы государственные пакеты акций АО «Кварц» (24,91% от уставного капитала), АО «Ахангараншифер» (54%). Наряду с этим, компания владеет 51% акций в двух цементных предприятиях – «Кизилкумцемент» и «Бекабадцемент». Ей полностью принадлежат Ташкентский завод железобетонных изделий, Ангренский комбнат строительных материалов и ряд других предприятий стройиндустрии.
В структуре компании создан специализированный проектный Научно-исследовательский институт «Стройматериал ЛИТИ» в форме ООО.
К числу основных задач и направлений ее деятельности органа отнесено:
маркетинговые исследования внутреннего и внешних рынков стройматериалов, выявление потребности в современной продукции;
углубленная переработка местного сырья, увеличение объемов и расширение ассортимента производства конкурентоспособной, экспортоориентированной строительной продукции, а также удовлетворение внутреннего спроса;
проведение единой научно-технической и инвестиционной политики, широкое внедрение в отрасли передовых энерго- и ресурсосберегающих технологий производства современных высококачественных стройматериалов;
широкое привлечение инвестиций, прежде всего прямых иностранных инвестиций, для модернизации, технического и технологического переоснащения отрасли и др.
Напомним, что акционерная компания «Узстройматериалы» была образована на основании указа Президента Узбекистана от 29.05.1997г. путем преобразования государственного концерна «Узстройматериалы». При этом государственный концерн был создан согласно указу главы государства от 21.11.1992г. на базе упраздненного Министерства промышленности строительных материалов Узбекистана.
В. НОВИКОВ