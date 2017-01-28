Страховщики Узбекистана в 2016 году собрали на треть больше страховых премий
Как следует из информации Министерства финансов, страховщики Узбекистана в 2016 году собрали 692,5 млрд.сумов страховых премий, что на 34,3% превышает показатели 2015 года.
Отношение суммы собранных страховых премий к ВВП составляет, по предварительным данным, 0,31%. Расчеты показывают, что размер страховой премии в расчете на душу населения составил в 2016 году порядка 22 тыс. сумов, или $7.
Безусловное лидерство по собранным премиям удерживают три компании – АО «Узагросугурта» (142,6 млрдсумов), НКЭИС «Узбекинвест» (103,9 млрд сумов) и АО «Страховая компания «Кафолат» (75,2 млрд сумов). На эти компании приходится 46,4% от общей суммы собранных в 2016 году страховых премий. При этом в минувшем году страховыми компаниями республики выплачено 130,4 млрдсумов страхового возмещения – на 30,7% больше, чем в 2015 году.
В тройку лидеров по этому показателю вошли АО «Узагросугурта», выплатившее в 2016 году 29,4 млрдсумов, АО «Узбекистон хает» (20,3 млрд сумов) и АО «Кафолат» - 17,4 млрд сумов с долей 51,4% в общей сумме выплаченного в 2016 году страхового возмещения.
По данным Министерства финансов, на 1 января 2017 года в Узбекистане действуют 26 страховых компаний с совокупным уставным капиталом 443,1 млрд сумов. При этом уставный фонд страховщиков Узбекистана увеличился по сравнению с 2015 годом на 12%.
В. НОВИКОВ