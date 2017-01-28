Для экспортеров Узбекистана снижена норма обязательной продажи валютной выручки
Как следует из постановления Кабинета Министров Узбекистана от 1 февраля 2017 года, с 1 февраля текущего года для экспортеров Узбекистана снижена норма обязательной продажи валютной выручки в иностранной валюте с 50% до 25%.
Исключение составляют 16 наименований продукции, в том числе пшеница, сера, природный газ и другая продукция нефтегазовой отрасли (включая транзит), уран, полиэтилен, полипропилен, черные металлы, медь и цинк, водород, инертные газы, недрагоценные металлы, металлокерамика.
В списке также значатся услуги авиаперевозчиков и железнодорожного транспорта, а также телекоммуникационные и банковские услуги.
Как уже сообщал nuz.uz со ссылкой на постановление Президента от 19 сентября 2016 года «О дополнительных мерах по стимулированию экспорта плодоовощной продукции, винограда и бахчевых культур» с 20 сентября 2016 года в Узбекистане был вдвое снижен размер обязательной продажи валютной выручки от экспорта плодоовощной продукции.
4 месяца назад был введен порядок, по которому предприятия и организации-экспортеры, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, включая микрофирмы, малые предприятия, фермерские и дехканские хозяйства, осуществляют в установленном порядке обязательную продажу 25% валютной выручки, поступающей от экспорта свежей плодоовощной продукции , винограда и бахчевых культур.
Ранее принятыми правительственными документами размер обязательной продажи валютной выручки от экспорта плодоовощной продукции, винограда и бахчевых культур составлял 50%.
Согласно действующему законодательству, с декабря 2016 года обязательной продаже уполномоченным банкам не подлежит выручка в иностранной валюте, полученная от экспорта непродовольственных потребительских товаров текстильной и швейно-трикотажной отраслей.
По официальному прогнозу, в 2017 году Узбекистану предстоит обеспечить экспорт продукции в объеме $10,8 млрд.
В том числе по договорам, заключенным в 2016 году на международных промышленных ярмарках, прошедших в городе Ташкенте и за рубежом на $7,7 млрд.
Субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства экспортируют не менее не менее $1,5 млрд по линии АО «Узтадбиркорэкспорт» и «Узсаноатэкспорт», а также Фонда при Национальном банке. Намечено также расширить экспорт плодоовощной продукции.
В. НОВИКОВ