Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Для экспортеров Узбекистана снижена норма обязательной продажи валютной выручки

Для экспортеров Узбекистана снижена норма обязательной продажи валютной выручки

Для экспортеров Узбекистана снижена норма обязательной продажи валютной выручки


Как следует из постановления Кабинета Министров Узбекистана от 1 февраля 2017 года, с 1 февраля текущего года для экспортеров Узбекистана снижена норма обязательной продажи валютной выручки в иностранной валюте с 50% до 25%.

Исключение составляют 16 наименований продукции, в том числе пшеница, сера, природный газ и другая продукция нефтегазовой отрасли (включая транзит), уран, полиэтилен, полипропилен, черные металлы, медь и цинк, водород, инертные газы, недрагоценные металлы, металлокерамика.

В списке также значатся услуги авиаперевозчиков и железнодорожного транспорта, а также телекоммуникационные и банковские услуги.
Как уже сообщал nuz.uz со ссылкой на постановление Президента от 19 сентября 2016 года «О дополнительных мерах по стимулированию экспорта плодоовощной продукции, винограда и бахчевых культур» с 20 сентября 2016 года в Узбекистане был вдвое снижен размер обязательной продажи валютной выручки от экспорта плодоовощной продукции.

4 месяца назад был введен порядок, по которому предприятия и организации-экспортеры, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, включая микрофирмы, малые предприятия, фермерские и дехканские хозяйства, осуществляют в установленном порядке обязательную продажу 25% валютной выручки, поступающей от экспорта свежей плодоовощной продукции , винограда и бахчевых культур.

Ранее принятыми правительственными документами размер обязательной продажи валютной выручки от экспорта плодоовощной продукции, винограда и бахчевых культур составлял 50%.

Согласно действующему законодательству, с декабря 2016 года обязательной продаже уполномоченным банкам не подлежит выручка в иностранной валюте, полученная от экспорта непродовольственных потребительских товаров текстильной и швейно-трикотажной отраслей.

По официальному прогнозу, в 2017 году Узбекистану предстоит обеспечить экспорт продукции в объеме $10,8 млрд.
В том числе по договорам, заключенным в 2016 году на международных промышленных ярмарках, прошедших в городе Ташкенте и за рубежом на $7,7 млрд.

Субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства экспортируют не менее не менее $1,5 млрд по линии АО «Узтадбиркорэкспорт» и «Узсаноатэкспорт», а также Фонда при Национальном банке. Намечено также расширить экспорт плодоовощной продукции.

В. НОВИКОВ

Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Выплата всех видов пенсий в Узбекистане будет осуществляться в наличной форме

Страшное ДТП в Самарканде: водитель сбил двух школьников

Одну из самых разбитых дорог Ташкента начнут ремонтировать в начале весны

В Ташкенте пассажирский автобус перевернулся на скользкой дороге

Похожие статьи
Теги
В. Новиков
LCN