Узбекистан в 2017 году построит три завода по производству ДСП из стеблей хлопчатника
Узбекистан к концу 2017 года построит в Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях три завода по производству древесно-стружечных плит из стеблей хлопчатника стоимостью $10,8 млн.
Источниками финансирования постановлением правительства от 27 января 2017 года определены $1,25 млн – собственные средства предприятий, $ 2 млн – кредиты банков «Асака», «БуюкИпакйули» и «Узпромстройбанка», $4,05 млн – иностранные кредиты и $3,5 млн – прямые иностранные инвестиции.
В документе отмечено, что проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита в Узбекистан в 2016 году Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Ответственной организацией за реализацию зональных инвестпроектов определено акционерное общество «Узстройматериалы».
Генеральной проектной организацией определено Ао «Узогирсаноатлойиха»
Министерству сельского и водного хозяйства, Совету фермеров Узбекистана, хокимам Джизакской, Сырдарьинской и ташкентской областей предписано разработать и внедрить систему организованной поставки стеблей хлопчатника для производства древесно-стружечных плит.
Проектная мощность новых предприятий составит 80 тысяч кубометров ДСП. В том числе сырдарьинское предприятие и завод в Ташкентской области будут производить по 30 тыс. кубометров ДСП в год.
В. НОВИКОВ