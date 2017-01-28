→ Узбекистан будет круглогодично поставлять фрукты и овощи в Сибирь

Узбекистан будет круглогодично поставлять фрукты и овощи в СибирьВласти Новосибирской области намерены увеличить поставки узбекской плодоовощной продукции. Об этом рассказал ТАСС губернатор области Владимир Городецкий, прибывший в Ташкент на переговоры с членами правительства Узбекистана.
По словам Городецкого, в настоящее время в регион из Узбекистана поступает порядка 300 тыс. тонн плодоовощной продукции в год, но этого недостаточно.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы увеличения объемов торговли и организации системных централизованных поставок плодоовощной продукции.
На сегодняшний день специализированной внешнеторговой компанией АО «Узагроэкспорт» заключен контракт на поставку фруктов и овощей с одной из крупнейших ритейл сетей Сибирского Федерального округа «Холидей». Также совместно с сибирскими партнерами открыт торговый дом ТД «Узагроэкспорт-Сибирь».
Результатом переговоров стало соглашение об организации круглогодичной поставки плодоовощной продукции Узбекистана в Сибирский Федеральный округ в 2017-2019 гг. через созданный торговый дом.
Вместе с тем представители российской делегации провели рабочую встречу в Холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг». В ходе переговоров обсуждены вопросы подготовки пакета экспортных контрактов и оптимизации процесса логистики.
Так, для сохранения свежести продукцию планируют поставлять в специальных железнодорожных контейнерах, поддерживающих определенные температурные режимы. При этом возле железнодорожных станций в Узбекистане построят специальные терминалы для сортировки продуктов и проведения фитосанитарного контроля.