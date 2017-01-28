Прорыв ургутских табаководов: как в Узбекистане выращивали «Вирджинию»
За последние два года табаководы Ургутского района Самаркандской области совершили самый настоящий прорыв в области импортозамещения в сельском хозяйстве. В сотрудничестве с узбекско-британским СП «УзБАТ» им удалось воплотить в реальность то, что еще несколько лет назад казалось технически невозможным – выращивать в Узбекистане новый элитный сорт табака «Вирджиния».
В силу климатических особенностей исторически в Узбекистане выращивались только ориентальские (восточные) ароматические сорта табака, в основном сравнительно недорогой «Дюбек», который на протяжении многих десятилетий включался в рецептуру большинства советских марок табачной продукции.
Табак сорта «Вирджиния» не только никогда не выращивался в Узбекистане, но и долгие годы не мог прижиться на узбекской земле в силу непривычных для него климатических условий. Эксперименты по выращиванию этого сорта в Узбекистане неоднократно предпринимались еще в 70-80-е годах прошлого столетия специалистами Всесоюзного научно-исследовательского института табака и махорки им. Микояна Министерства сельского хозяйства СССР, но не дали положительных результатов. После нескольких лет экспериментов было признано, что климат не позволяет добиться требуемого качества.
Идеальные условия для выращивания этого сорта природа создала на его родине в штатах Вирджиния, Джорджия, Южная и Северная Каролина США, а также в Бразилии, Малави, Зимбабве, Индии, Пакистане, Бангладеш, Индонезии, южном побережье Китая и некоторых других странах.
Стоит отметить, что «Вирджиния» является самым распространенным сортом, составляя более 70% общего объема ежегодно выращиваемого в мире табака, и является основой большинства табачных мешек всех сигаретных марок. Во многих странах, например в КНР, Канаде, Великобритании и ее бывших колониях сигареты производятся исключительно из комбинации различных подвидов Вирджинии, без добавления других сортов табачного сырья. В США, Латинской Америке, Африке, Юго-восточной Азии, континетальной Европе, а также в постсоветских республиках, включая Узбекистан, сигареты традиционно производятся из так называемой «американской мешки» (American Blend), включающей в себя не только несколько разновидностей «Вирджинии» (до 70% от общей массы табака), но и восточные табаки, а также табак сорта «Берлей». Этот сорт имеет много разновидностей, которые можно условно разделить на две группы – ароматические сорта, произрастающие ближе к экватору, и нейтральные сорта-наполнители, которые при условии стабильной повышенной влажности и плавно изменяющихся температурных амплитуд могут произрастать в тропическом и, реже, в субтропическом поясах.
В рамках долгосрочного курса по повышению уровня локализации производства в различных отраслях промышленности, реализуемого в Узбекистане, специалисты СП «УзБАТ» предложили вновь попробовать выращивать один из подвидов Вирджинского табака (нейтральные сорта-наполнители категории FCV) в местных условиях. Определенные надежды на успех давало и то, что по сравнению с 80-ми годами ХХ века современные технологии выращивания и сушки «Вирджинии» вышли на качественно более высокий уровень. Для внедрения лучших практик в сфере выращивания этого типа табака были привлечены международные специалисты из Бангладеша и Пакистана, которые помогли разработать подходящий для региона технологический процесс.
Однако первые два года экспериментально-коммерческого возделывания Вирджинии в Узбекистане дали весьма противоречивые результаты. Так, изначально рекомендованная технология солнечной сушки не оправдала ожиданий – процент недозревшего табака, сдаваемого табаководами на заготовительные пункты «УзБАТ», был крайне высок, а его органические свойства существенно отличались от требуемых. Недозревший табак имел резкий привкус, а при употреблении вызывал сильный эффект першения. Специалистами компании на различных уровнях начал уже всерьез обсуждаться вопрос о сворачивании данного проекта. После продолжительных консультаций было решено в порядке исключения дать проекту еще один шанс – изменить технологию сушки с солнечной на паровоздушную.
В рамках второй фазы проекта в 2015 году компания установила на Ургутском ферментационном заводе 20 современных камер искусственной паровоздушной сушки мощностью 220-240 тонн в год (первая очередь) и производственную линию по переработке крупнолистового табака, мощностью около 4 тонн в час. Это позволило не только расширять объемы переработки «Вирджинии» но и, в конечном итоге, повысить ее качество. На повышение качества были брошены все силы и средства. Табаководы получали постоянный инструктаж от инженеров и агрономов «УзБАТ». Было решено пойти на беспрецедентно рискованный шаг – высадить «Вирджинию» в открытом грунте на несколько недель раньше наступления стабильно теплой погоды с тем, чтобы увеличить период ее естественной вегетации.
С началом поступления первых партий собранного табака начались эксперименты по выбору оптимального режима паровоздушной сушки в сушильных камерах, благодаря чему в технологический процесс сушки вносились необходимые коррективы. Первые тесты «Вирджинии», прошедшей сушку по отрегулированной технологии, заставили специалистов «УзБАТ» и фермеров воспрянуть духом – лист приобрел здоровый золотисто-желтый оттенок без недозрелых зеленых вкраплений. Изменились и его вкусовые качества – исчез кислый привкус и раздражающий эффект.
В итоге, в 2015 году на общей площади 141 га 20 фермерскими хозяйствами было выращено 242 тонны зеленого табака «Вирджиния» FCV, после обработки которого в новых сушильных камерах на выходе было получено 160 тонн готового табачного сырья, заменяющего собой импортные табаки этого же сорта (нейтральные грейды-наполнители). В работах по данному проекту приняли участие порядка 310 табаководов. В 2016 году площадь выращивания «Вирджинии» FCV составила 110 га, количество фермерских хозяйств – 22, число табаководов – 270. Урожай составил 219 тонн зеленого табака, из которого после переработки было получено 140 тонн упакованной «Вирджинии» FCV.
Ни фермеры-ургутчане, ни «УзБАТ» не планируют останавливаться на достигнутом. Имеющиеся мощности по паровоздушной сушке «Вирджинии» (20 камер) позволяют обеспечить всего порядка 30% от имеющейся потребности совместного предприятия в нейтральных грейдах-наполнителях. Для выхода на полное импортозамещение по табаку данной категории, эти мощности требуется увеличить в три раза. Дальнейшие инвестиции в выращивание этого сорта, включая строительство второй и третьей очередей нового комплекса по ее переработке на Ургутском ферментационном заводе, с 2017 по 2020 годы должны составить порядка 7 млн. долл. только со стороны производителя табачной продукции. Благодаря данному проекту, в Ургутском районе может быть создано около 1000 новых рабочих мест, в основном в фермерских хозяйствах.
Требования, установленные Постановлением Кабинета Министров (№ 190) от 07 сентября 2006 года предусматривают обязанность производителя сигарет иметь цех первичной переработки табачного сырья и использовать не менее 20% табака узбекского происхождения в общем объеме табачного сырья использованного в течение года. Это требование является основным стимулом для наращивания уровня локализации готовой продукции путем использования местного табака, а также для создания дополнительных рабочих мест в табачном производстве и сельском хозяйстве. Благодаря этому Узбекистан остается единственной страной в Центральной Азии, которой удалось сохранить табаководство как жизнеспособный и тесно интегрированный с местной перерабатывающей отраслью сектор сельского хозяйства.