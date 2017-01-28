В течение двух лет в Ташкенте построят металлургический завод
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства зарубежного предприятия «Ташкентский металлургический завод» в Сергелийском районе столицы.
Учредителем предприятия проектной стоимостью 278,2 миллионов евро является британская компания "Quality Trade Supplies L.P.". Строительство завода на территории порядка 100 гектаров намечается осуществить в течение 24 месяцев. На завод будет поставлено современное оборудование из таких государств, как Италия, Германия, Австрия. На предприятии будут выпускаться металлические листы для кузовов автомобилей, бытовой техники, металлочерепица, профнастил. С выходом предприятия на полную проектную мощность предусмотрено создание более 1000 рабочих мест.
Президент ознакомился с началом строительства предприятия. Подчеркнув роль данного металлургического завода в развитии экономики нашей страны, отметил необходимость обращения особого внимания на подготовку специалистов, побеседовал с подрядчиками и строителями, пожелал им успехов в их ответственной работе. Подготовка специалистов для данного предприятия будет осуществляться в Туринском политехническом университете в Ташкенте, Ташкентском государственном техническом университете имени Ислама Каримова и профильных профессиональных колледжах.