Узбекистан начал поставки легковых автомобилей на африканский континент
Минэкономики Узбекистана опубликовало итоги социально-экономического развития страны в 2016 году.
В сообщении, в частности, отмечено, что Узбекистану удалось в значительной мере минимизировать влияние на экспортный потенциал страны вследствие сохраняющихся кризисных явлений в глобальной экономике и низкого уровня мировых цен на основные экспортные позиции республики.
Для сохранения позиций отечественных экспортеров на внешних рынках, а также укрепления экспортного потенциала страны продолжена работа по увеличению объемов поставок на внешние рынки продукции, расширения номенклатуры и географии сбыта, вовлечению новых предприятий в экспортную деятельность, прежде всего субъектов малого бизнеса, отмечено в сообщении ключевого экономического ведомства.
В 2016 году в экспортную деятельность вовлечены 877 новых предприятий, география внешних поставок отечественной продукции расширилась на 60 новых рынков сбыта.
В частности, осуществлен экспорт легковых автомобилей в ОАЭ, Ливан, Иорданию, Ирак, Гану, Сенегал, Кот-д’Ивуар, Сомали и Нигерию, силовых агрегатов и компонентов двигателей – в Великобританию, дисков для колес – в Латвию, автогенераторов – в Корею, виноматериалов – в Японию и КНР, вино-водочной продукции – в США и Израиль, сельскохозяйственной техники – в Туркменистан, смеси твердых углеводородов – в Польшу, полиэтилена и полипропилена – в КНР, Турцию, Корею, Латвию и Афганистан, минеральных удобрений – в Швецию, Румынию, Болгарию, Турцию, Индонезию, Молдову и Азербайджан, спортивной обуви – в Беларусь, Азербайджан, изделий из кожи – в Польшу и Корею и т.д.
Ранее nuz.uz со ссылкой на выступление Президента страны на январском итоговом заседании правительства сообщал, что в 2016 году Узбекистан не обеспечил прогнозные показатели по экспорту на $ 1,54 млрд. Глава государства уточнил, что недопоставки на сумму $ 570 млн приходятся на предприятия комплексов, а $970 млн не обеспечены хозяйствующими субъектами в регионах. Количество стран, куда экспортируется наша продукция, по сравнению с 2010 годом сократилось со 176 до 138.
По словам Президента, в 2017 году Узбекистану предстоит обеспечить экспорт продукции в объеме $10,8 млрд. Для этого предстоит реализовать ряд задач. Первая : обеспечить детальную разработку и утверждение на заседании специальной комиссии программы действий по всем без исключения предприятиям-экспортерам.
В качестве второй задачи названа реализация договоров по поставкам продукции на общую сумму $7,7 млрд, заключенных в 2016 году на международных промышленных ярмарках, прошедших в городе Ташкенте и за рубежом. Нужно более активно продолжить начатую работу по поиску новых рынков сбыта продукции в России, Казахстане, Туркменистане, Украине и Беларуси, а также других странах, отметил глава государства.
Третьей задачей Президент назвал экспорт продукции в объеме не менее $1,5 млрд субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства по линии АО «Узтадбиркорэкспорт» и «Узсаноатэкспорт», а также Фонда при Национальном банке.
Четвертой задачей глава государства назвал расширение экспорта плодоовощной продукции, которой в 2016 году недопоставлено на $650 млн.
В. НОВИКОВ