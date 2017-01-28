Узбекистан в 2016 году произвел порядка 3 млн тонн хлопка-сырца
По данным Министерства экономики, Узбекистан в 2016 году произвел порядка 3 млн.тонн хлопка-сырца. (В 2015 году, согласно данным Госкомстата, объем произведенного хлопка-сырца составил 3361 тыс. тонн).
Как отмечено в информации ключевого экономического ведомства, в результате оптимизации структуры посевных площадей сокращены посевы хлопчатника на площади 30,5 тыс. га за счет малоплодородных и низкоурожайных земель. На высвобожденных площадях размещены плодоовощные культуры на основе внедрения новых передовых агротехнологий, отмечено в сообщении ключевого экономического ведомства.
По официальному прогнозу, до 2020 года в стране будет высвобождено из-под хлопчатника порядка 170,5 тысячи гектаров поливных земель - в основном засоленные земли, а также земли в предгорных зонах, непригодных для возделывания хлопчатника. На посевных площадях, освобождаемых из-под хлопчатника, в первую очередь, будут высеваться овощные культуры, в том числе картофель, кормовые, масленичные культуры, создаваться сады и виноградники.
В 2016 году, по данным Минэкономики, выращено и собрано 8,3 млн.тонн зерновых, более 21 млн.тонн плодоовощной продукции, в том числе около 3 млн. тонн картофеля, 11,3 млн. тонн овощей, 2 млн.тонн бахчевых, свыше 1,7 млн.тонн винограда и 3 млн. тонн плодов и ягод.
По официальному прогнозу, в результате оптимизации посевных площадей и внедрения современных агротехнологий к 2020 году предусматривается довести объемы производства зерновых колосовых культур до 8,5 миллиона тонн с ростом на 16,4 %, увеличить объем производства картофеля на 35%, других овощей – на 30%, плодов и винограда – на 21,5%, мяса – на 26,2%, молока – на 47,3%, яиц – на 74,5%, рыбы – в 2,5 раза.
В. НОВИКОВ