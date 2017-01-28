К 2020 году хлопковая пряжа будет полностью перерабатываться на узбекских текстильных предприятиях
По словам заместителя начальника управления акционерного общества “Узбекенгилсаноат” Санжара Тухтаева в интервью, опубликованном на сайте Министерства экономики со ссылкой на УзА, к 2020 году хлопковая пряжа будет полностью перерабатываться на узбекских текстильных предприятиях.
В результате, по его словам, будет достигнуто значительное сокращение экспорта текстильных полуфабрикатов и увеличение экспорта готовой продукции в 2,1 раза.
Как отмечает автор, новые возможности для совершенствования отрасли открывает постановление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева “О Программе мер по дальнейшему развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности на 2017-2019 годы” от 21 декабря 2016.
Программа предусматривает переход до 2020 года к полной переработке заготовленного в стране хлопкового волокна, увеличение производства промышленной продукции более чем в 2,7 раза, поставку продукции на внутренний и внешний рынки. Это позволит создать конкурентоспособный имидж отечественной легкой промышленности и уверенно выходить на мировые торговые площадки.
Анализ показывает, что сегодня пряжа составляет почти 50 процентов экспорта. Приоритетная задача – увеличение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью за счет поэтапного снижения экспорта пряжи. В настоящее время доля готовой продукции в общем объеме производства составляет 47 %, в будущем намечено увеличить этот показатель до 65,5 %, увеличить долю готовой продукции в структуре экспорта с 41% до 70%.
По прогнозу, в рамках программы в период 2017-2020 годов в отрасль будет привлечено более $2,2 млрд инвестиций (почти половина – иностранные). Инвестиционные проекты позволят создать специальные текстильные комплексы, действующие на основе четырехэтапной системы, включающей все процессы от переработки до производства готовой продукции. Также намечено организовать 120 новых и модернизировать более 10 предприятий.
По словам Санжара Тухтаева, вводится новый механизм выделения кредитов под проекты. Коммерческие банки будут софинансировать проекты и открывать кредитные линии для приобретения современного прядильного, ткацкого и покрасочного оборудования. В проектах, реализуемых за счет привлекаемых коммерческими банками средств, банки или их инвестиционные компании могут участвовать с долей до 100 процентов в уставном капитале предприятия. Банкам предоставляется право осуществлять по предоставляемым кредитам капитализацию процентов, начисленных в инвестиционном периоде, и не применять установленные ограничения по долевому участию в уставных капиталах предприятий.
Одной из ключевых особенностей программы является разработка и внедрение новых отраслевых нормативов по проектированию и строительству текстильных предприятий на основе зарубежного опыта. Эти нормативы обеспечат снижение расходов на строительно-монтажные работы и преимущественное использование местных строительных материалов. Срок действия налоговых и таможенных льгот, предоставленных для стимулирования переработки хлопка-сырца, продлен до 1 января 2020 года.
Перечень льгот пополнен освобождением от уплаты налога на прибыль и налога на имущество, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, уплаты обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд, освобождением от налога на имущество текстильных предприятий, экспортировавших до 40 процентов своей продукции, освобождением от уплаты таможенных платежей (кроме сборов на таможенное оформление) за импортируемое оборудование, комплектующие изделия, не производимые в нашей стране сырье и материалы, отметил Тухтаев.
В. НОВИКОВ