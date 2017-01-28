Президент изменил сроки привлечения иностранных инвесторов в 87 акционерных обществ
Как следует из постановления Президента от 23 января 2017 года, на год изменены сроки привлечения в уставный капитал не менее 15% иностранных инвестиций в 87 акционерных обществ.
Согласно букве и духу августовского (2016 год) постановления правительства, иностранных инвесторов до 1 октября 2016 года должны были привлечь 26 АО. В их число, в частности, вошли 6 предприятий АО «Узбекэнерго», 11- НХК «Узбекнефтегаз», 4 – АО «Узбекистон темир йуллари». В рамках нового постановления эти сроки продлены до 1 октября 2017 года.
61 акционерному обществу, в том числе пяти коммерческим банкам (Ипотека-банк, Алокабанк, Асакабанк, Узпромстройбанк и Туронбанк) предписывалось привлечь не менее 15% иностранных инвестиций в уставный фонд до 31 декабря 2016 года. Новым постановлением сроки привлечения иностранных инвесторов в уставный капитал этих АО отодвинуты до 31 декабря текущего года.
Напомним, что правительство освободило от занимаемых должностей руководителей акционерных обществ, безответственно отнесшихся к выполнению установленных сетевых графиков привлечения иностранных инвесторов и не способных работать в соответствии с современными требованиями–АО «Гидромахсускурилиш» (Раджабов А.С.), АО «Самаркандский винкомбинат им. Ховренко» (Нематов М.), АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники» (Ишметов Б.Б.), АО «Агрегат заводи» (Рахимов Р.Р.), АО «Узнефтегазмаш» (Юнусов Ф.Ф.), АО «Наманган улгуржи савдо» (Аббосов Т.К.), АО «Чимбай май» (Нуримбетов Д.) и АО «Узнефтгаз курилиш инвест» (Алимов А.А.).
К руководителям 9 акционерных обществ и их вышестоящих ведомств, не обеспечивших эффективную работу с иностранными инвесторами, применены меры дисциплинарного взыскания и они строго предупреждены о персональной ответственности за безусловное исполнение принятых решений по привлечению иностранных инвестиций.
Постановлением предусматривалось также создание иностранными инвесторами до конца 2016 года 15 совместных предприятий на базе крупных промышленных производств Узбекистана, в частности, АО «Жиззах пластмасса», «Навоиазот», «Самаркандкиме», «Ферганаазот» , «Кукон суперфосфат заводи».
Иностранцам также было предложено приобрести по нулевой выкупной стоимости 153 объекта с принятием ими инвестиционных обязательств.
В. НОВИКОВ