→ В Узбекистане могут быть созданы лимонные и ореховые плантации

В Узбекистане могут быть созданы лимонные и ореховые плантацииВ Ташкентском государственном аграрном университете прошел научно-практический семинар на тему "Выращивание лимонов, саженцев ореха и орехоплодовых культур, создание плантаций с использованием ресурсосберегающих, передовых агротехнологий в Узбекистане: проблемы и решения".
Как сообщает УЗА, интерес к данной теме вызван повышающимся в мире спросом на лимоны, орехи и орехоплодовые культуры. В связи с этим ученые Ташкентского государственного аграрного университета ведут масштабные научные исследования, сотрудничая университета со специалистами Главного управления лесного хозяйства Узбекистана, Республиканского научно-производственного центра декоративного садоводства и лесного хозяйства, Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М.Мирзаева.
В нашей стране ведется научно-исследовательская работа по созданию миндальников, результаты которой внедряются в практику. Произведена селекционная оценка выращивания и развития местных сортов и форм фисташки в условиях плантаций, показателей их качества и урожайности, осуществляются меры по созданию плантаций на богарных территориях. Профессора-преподаватели кафедры растениеводства впервые совершенствуют агротехнологию выращивания высокого и качественного урожая растений земляного ореха согласно почвенно-климатическим условиям.
- Наш научный коллектив много лет ведет изыскания в сфере лимоноводства, - говорит ректор Ташкентского государственного аграрного университета Б.Сулаймонов. - Наши изыскания направлены на создание сортов, соответствующих условиям климата нашей страны, совершенствование агротехнологий. На основе научно-исследовательской работы по изучению болезней лимона, орехов и орехоплодовых культур совершенствуются экологически безопасные биологические методы борьбы с их вредителями.
На семинаре достигнута договоренность по развитию ресурсосберегающих технологий выращивания лимона, орехов и фисташек в будущем, созданию широких плантаций, дальнейшему расширению мер борьбы против вредителей и болезней.