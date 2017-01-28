При Министерстве финансов Узбекистана создается Фонд по развитию Приаралья
Как следует из Постановления Президента от 18 января 2017 года новый фонд при Министерстве финансов создается в рамках государственной программы по развитию региона Приаралья на 2017-2020 годы.
Его источниками определены:
10% средств, подлежащих зачислению в Фонд реконструкции и развития Узбекистана;
10% от специальной инвестиционной добавки на природный газ, реализуемый автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям;
целевые средства госбюджета;
льготные кредиты (займы) международных финансовых институтов и других зарубежных доноров;
гранты, добровольные взносы физических и юридических лиц, благотворительных фондов, средства зарубежных доноров;
доходы от размещения временно свободных средств Фонда.
С 1 февраля 2017 года в Каракалпакстане и Хорезмской области будет, в частности, введен новый вид социального пособия в форме единовременной материальной помощи в размере от 2 до 5 минимальных заработных плат для нуждающихся семей. Также с февраля текущего года жители региона смогут покупать железнодорожные и авиабилеты по специальным льготным тарифам, отмечено в документе.
В. НОВИКОВ