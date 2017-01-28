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При Министерстве финансов Узбекистана создается Фонд по развитию Приаралья

При Министерстве финансов Узбекистана создается Фонд по развитию Приаралья


Как следует из Постановления Президента от 18 января 2017 года новый фонд при Министерстве финансов создается в рамках государственной программы по развитию региона Приаралья на 2017-2020 годы.

Его источниками определены:

10% средств, подлежащих зачислению в Фонд реконструкции и развития Узбекистана;

10% от специальной инвестиционной добавки на природный газ, реализуемый автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям;

целевые средства госбюджета;

льготные кредиты (займы) международных финансовых институтов и других зарубежных доноров;

гранты, добровольные взносы физических и юридических лиц, благотворительных фондов, средства зарубежных доноров;

доходы от размещения временно свободных средств Фонда.

С 1 февраля 2017 года в Каракалпакстане и Хорезмской области будет, в частности, введен новый вид социального пособия в форме единовременной материальной помощи в размере от 2 до 5 минимальных заработных плат для нуждающихся семей. Также с февраля текущего года жители региона смогут покупать железнодорожные и авиабилеты по специальным льготным тарифам, отмечено в документе.

В. НОВИКОВ
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