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→ В Узбекистане будет создан акционерный коммерческий банк «Узагроэкспортбанк»

В Узбекистане будет создан акционерный коммерческий банк «Узагроэкспортбанк»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 января текущего года подписал Постановление «Об образовании акционерного коммерческого банка «Узагроэкспортбанк».

В Узбекистане будет создан акционерный коммерческий банк «Узагроэкспортбанк»

Согласно тексту документа, опубликованному на LEX.uz, главными целями создаваемого банка являются финансовая поддержка организаций-экспортеров, обеспечение эффективного и устойчивого развития экспортного потенциала плодоовощной продукции, дальнейшее создание благоприятных условий для производителей агропромышленной продукции и населения, предоставление им широкого спектра банковско-финансовых услуг.

В состав учредителей банка с первоначальным уставным капиталом в эквиваленте 10 млн евро войдут Фонд реконструкции и развития Узбекистана (размер учредительного взноса - 7,5 млн евро, доля – 75%), НКЭИС «Узбекинвест» (1 млн евро, 10%), ХК «Узбекозиковкатхолдинг», АО «Узагросугурта», АО «Кафолат СК» (по 500 евро, 5%).

Создаваемому банку рекомендовано до 1 января 2020 года привлечь в уставный капитал стратегического иностранного инвестора с долей не менее 15 процентов.

АКБ «Узагроэкспортбанк» и его филиалы на пять лет с даты государственной регистрации будут освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, с целевым направлением высвобождаемых средств на укрепление ресурсной и материально-технической базы банка.
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