В Узбекистане будет создан акционерный коммерческий банк «Узагроэкспортбанк»Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 января текущего года подписал Постановление «Об образовании акционерного коммерческого банка «Узагроэкспортбанк».
Согласно тексту документа, опубликованному на LEX.uz, главными целями создаваемого банка являются финансовая поддержка организаций-экспортеров, обеспечение эффективного и устойчивого развития экспортного потенциала плодоовощной продукции, дальнейшее создание благоприятных условий для производителей агропромышленной продукции и населения, предоставление им широкого спектра банковско-финансовых услуг.
В состав учредителей банка с первоначальным уставным капиталом в эквиваленте 10 млн евро войдут Фонд реконструкции и развития Узбекистана (размер учредительного взноса - 7,5 млн евро, доля – 75%), НКЭИС «Узбекинвест» (1 млн евро, 10%), ХК «Узбекозиковкатхолдинг», АО «Узагросугурта», АО «Кафолат СК» (по 500 евро, 5%).
Создаваемому банку рекомендовано до 1 января 2020 года привлечь в уставный капитал стратегического иностранного инвестора с долей не менее 15 процентов.
АКБ «Узагроэкспортбанк» и его филиалы на пять лет с даты государственной регистрации будут освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, с целевым направлением высвобождаемых средств на укрепление ресурсной и материально-технической базы банка.