До конца года в Хорезме запустят завод по переработке твердых бытовых отходов
Сегодня Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом по строительству такого завода в Хорезмской области.
Узбекистан отказывается от устоявшихся подходов обращения твердых бытовых отходов – они становятся сырьем для производства востребованной продукции. На сегодняшний день тонны бытовых отходов по всей стране складируются на специальных полигонах и остаются невостребованными. Теперь же они становятся сырьем для принципиально новых для страны предприятий – мусороперерабатывающих заводов. В стране будет построено несколько предприятий подобного направления, один из них– в Хорезмской области.
Новое предприятие разместится на 15 гектарах в Ургенчском районе Хорезмской области. В строительство завода Национальный банк Узбекистана вложит 7 млрд. сумов и $970 тыс. Производственный комплекс будет оборудован китайской BestonGroupMachineryCoLTD, сообщает ut.uz.
Ожидается, что уже к концу года предприятие будет сдано в эксплуатацию, на нем ежегодно будет перерабатываться почти 900 тонн твердых бытовых отходов. Предприятие будет оснащено сортировочным оборудованием, через которое будет проходить поступающее сырье, затем сырье пойдет в цеха – на производство востребованной продукции. В общей сложности завод будет выпускать шесть видов готовой продукции.
Так, из резины, автошин, целлофана и пластмасс здесь планируют ежегодно вырабатывать топливо для котельных, из отходов от обрезки деревьев будут получать брикеты для отопления помещений. ПЭТ-баклажки из-под прохладительных напитков пойдут на производство синтепона, востребованного в текстильной и строительной индустрии. Из строительных отходов будут производить блоки, которые можно будет использовать в качестве стеновых материалов. Отдельная линия будет заниматься переработкой макулатуры в упаковочный материал для промышленных предприятий. Из плодоовощных отходов и испорченных продуктов питания на заводе будут получать биогаз и удобрения для растений.