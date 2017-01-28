На «Зеленой неделе» предприниматели из Узбекистана подписали экспортные договоры на $ 151,2 млн.В столице Германии городе Берлине продолжается международная ярмарка сельскохозяйственной продукции «Зеленая неделя – 2017». Компании и предприятия Узбекистана принимают в ней участие со своей продукцией и услугами.
Делегация нашей страны во главе с заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан, министром сельского и водного хозяйства З.Мирзаевым ведет переговоры с участниками международной ярмарки по налаживанию взаимовыгодных связей и развитию сотрудничества, сообщает УЗА.
«Зеленая неделя – 2017» имеет важное значение в этом направлении. На международном форуме с участием 1650 фирм и компаний из 70 стран демонстрируются последние достижения в области выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции.
По сведениям акционерного общества «Узагроэкспорт», наши предприниматели на этой международной ярмарке до 27 января подписали экспортные договоры на 151,2 миллиона долларов с фирмами и компаниями таких стран, как Китай, Южная Корея, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Австрия, Индия, Турция.
Подписанные в рамках этого форума документы и достигнутые соглашения будут способствовать увеличению объемов и расширению географии экспорта продукции и услуг.