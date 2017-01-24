Посол Эдуардс Стипрайс рассказал о проектах ЕС в Узбекистане
25 января в Ташкенте прошла ежемесячная встреча Американской торговой палаты. Выступая на ней, глава делегации Европейского Союза в Узбекистане, посол Эдуардс Стипрайс рассказал о проектах, реализуемых в Узбекистане при финансовом содействии ЕС.
С декабря 2016 года снижены таможенные пошлины на узбекский хлопок и текстильную продукцию, ввозимые в ЕС. Идёт работа над проектами по развитию сельских районов, рассчитанная на 2014-2020 годы. Сумма их финансирования составит 168 млн. евро.
Уже пятый год действует «Программа обучению менеджменту», направленная на развитие управленческих навыков узбекистанских предпринимателей. Рассматривается проект создания Совета по торговле и инвестициям, в который войдут не только официальные лица, но и предприниматели Узбекистана и Европы.