В 2016 году Узбекистан снизил производство минеральных удобрений почти на 3%
В 2016 году предприятия АО «Узкимесаноат» снизили производство минеральных удобрений почти на 3% по сравнению с 2015 годом.
По данным акционерной компании, в 2016 году химпредприятиями республики было произведено 1,2 млн тонн минеральных удобрений, в том числе 944,2 тыс. тонн азотных, 143 тыс. тонн фосфорных и 138 тыс. тонн калийных.
В 2015 году, по данным компании, производство минеральных удобрений в Узбекистане превышало 1,23 млн тонн, в том числе более 942 тыс. тонн азотных, 148 тыс. тонн фосфорных и 143 тыс тонн – калийных. В прошлом году отраслью произведено товарной продукции на 2,3 трлн сумов при прогнозе 2,5 трлн.
В настоящее время по объему и видам производимых минеральных азотных и фосфорных удобрений АО «Узкимёсаноат» занимает ведущее место в Центральной Азии, являясь крупнейшим производителем аммиака, карбамида, аммиачной селитры, сульфата аммония, аммофоса и нитрофоса.
Программой развития химической промышленности до 2020 года предполагается реализовать 23 проекта на общую сумму $2,65 млрд.
В результате будут организованы производства 15 новых видов продукции — ПВХ, автошин, конвейерных лент, сельхозшин, технического углерода, сульфата калия, синтетических моющих средств, гидроксида калия и других. Это позволит обеспечить диверсификацию производимой продукции. В частности, доля нетуковой продукции к 2019 году по сравнению с 2014 годом увеличится с 25 % до 37 %, а начиная с 2021 года превысит 50 %.
Выпуск товарной продукции, по официальному прогнозу компании, к 2020 году должен составить около $1,8 млрд. с ростом в 2 раза к 2016 году.
В. НОВИКОВ