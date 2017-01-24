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Госкомконкуренции расторгнул 134 договора из-за невыполнения инвестиционных обязательств

Госкомконкуренции расторгнул 134 договора из-за невыполнения инвестиционных обязательств


По данным Государственного комитета Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, с инвесторами было расторгнуто 134 договора из-за невыполнения последними инвестиционных обязательств .Инвестобязательства по 101 договору полностью выполнены и приняты, отмечено в информации комитета.

Как следует из опубликованной информации, в 2016 году велся контроль выполнения инвестиционных обязательств по 1106 договорам купли-продажи государственных активов с принятием инвестиционных обязательств в сумме $231,9млн. и более 1, 5 трлнсумов, в том числе 15 договоров с иностранными инвесторами.

Общий объем выполненных инвестиционных обязательств по данным договорам составил $115,7 млн. и 617,6 млрд. сумов.

По состоянию на 01.01.2017 г. ведется контроль выполнения инвестиционных обязательств по 871 договорам купли-продажи государственных активов с принятием инвестиционных обязательств в сумме $219,8млн и 1, 3 трлнсумов, в том числе 13 договоров с иностранными инвесторами.
Как уже сообщалось, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на итоговом заседании правительства дал критическую оценку приватизации госактивов в стране.

Глава государства, в частности, отметил, что по «нулевой» выкупной стоимости реализовано 1027 объектов, назвав это хорошим результатом. Но почему большинство из них не эксплуатируются и лежат в руинах?

Вторым вопросом главы Узбекистана было: почему доля в размере 15 процентов капитала реализована иностранным инвесторам только в половине из 119 акционерных обществ?

В. НОВИКОВ
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