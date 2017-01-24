Госкомконкуренции расторгнул 134 договора из-за невыполнения инвестиционных обязательств
По данным Государственного комитета Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, с инвесторами было расторгнуто 134 договора из-за невыполнения последними инвестиционных обязательств .Инвестобязательства по 101 договору полностью выполнены и приняты, отмечено в информации комитета.
Как следует из опубликованной информации, в 2016 году велся контроль выполнения инвестиционных обязательств по 1106 договорам купли-продажи государственных активов с принятием инвестиционных обязательств в сумме $231,9млн. и более 1, 5 трлнсумов, в том числе 15 договоров с иностранными инвесторами.
Общий объем выполненных инвестиционных обязательств по данным договорам составил $115,7 млн. и 617,6 млрд. сумов.
По состоянию на 01.01.2017 г. ведется контроль выполнения инвестиционных обязательств по 871 договорам купли-продажи государственных активов с принятием инвестиционных обязательств в сумме $219,8млн и 1, 3 трлнсумов, в том числе 13 договоров с иностранными инвесторами.
Как уже сообщалось, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на итоговом заседании правительства дал критическую оценку приватизации госактивов в стране.
Глава государства, в частности, отметил, что по «нулевой» выкупной стоимости реализовано 1027 объектов, назвав это хорошим результатом. Но почему большинство из них не эксплуатируются и лежат в руинах?
Вторым вопросом главы Узбекистана было: почему доля в размере 15 процентов капитала реализована иностранным инвесторам только в половине из 119 акционерных обществ?
В. НОВИКОВ