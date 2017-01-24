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Минэкономики Узбекистана предлагает запретить на перевале Камчик движение весогабаритного транспорта

Минэкономики Узбекистана предлагает запретить на перевале Камчик движение весогабаритного транспорта


Министерство экономики Узбекистана разработало проект постановления Кабинета Министров «О мерах по эффективной эксплуатации участка автомобильной дороги А-373 на участке через перевал «Камчик». Документ обсуждается на Едином портале интерактивных услуг.

В обсуждаемом документе предложено для безопасности движения автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги А-373 через перевал «Камчик», сохранности дорожного полотна, снижения себестоимости транспортных расходов перевозку основных видов грузов производить силами АО «Узбекистон темир йуллари» на железнодорожном участке Ангрен-Пап .

Перевозка через перевал «Камчик» грузов автомобильным транспортом с осевой нагрузкой свыше 11,5 тонны с 1 июля 2017 года может быть запрещена.

Исключение могут составить грузовые автотранспортные средства, перевозящие неделимые крупногабаритные и тяжеловесные грузы по специальным разрешениям уполномоченных органов, а также привлеченные для выполнения работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов дорожно-транспортной инфраструктуры на перевале «Камчик».

Предложено оснастить современным технологическим оборудованием контрольные пункты на постах «Чинор» (Ахангаранский район Ташкентской области) и «Шерабод» (Папский район Наманганской области) по проведению проверки весогабаритных параметров, включая осевые нагрузки автотранспортных средств.

В. НОВИКОВ
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