Минэкономики Узбекистана предлагает запретить на перевале Камчик движение весогабаритного транспорта
Министерство экономики Узбекистана разработало проект постановления Кабинета Министров «О мерах по эффективной эксплуатации участка автомобильной дороги А-373 на участке через перевал «Камчик». Документ обсуждается на Едином портале интерактивных услуг.
В обсуждаемом документе предложено для безопасности движения автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги А-373 через перевал «Камчик», сохранности дорожного полотна, снижения себестоимости транспортных расходов перевозку основных видов грузов производить силами АО «Узбекистон темир йуллари» на железнодорожном участке Ангрен-Пап .
Перевозка через перевал «Камчик» грузов автомобильным транспортом с осевой нагрузкой свыше 11,5 тонны с 1 июля 2017 года может быть запрещена.
Исключение могут составить грузовые автотранспортные средства, перевозящие неделимые крупногабаритные и тяжеловесные грузы по специальным разрешениям уполномоченных органов, а также привлеченные для выполнения работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов дорожно-транспортной инфраструктуры на перевале «Камчик».
Предложено оснастить современным технологическим оборудованием контрольные пункты на постах «Чинор» (Ахангаранский район Ташкентской области) и «Шерабод» (Папский район Наманганской области) по проведению проверки весогабаритных параметров, включая осевые нагрузки автотранспортных средств.
В. НОВИКОВ