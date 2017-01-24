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Строительство нового международного пассажирского терминала «Ташкент-4» обойдется в $430 млн

Строительство нового международного пассажирского терминала «Ташкент-4» обойдется в $430 млн


По данным Министерства финансов Узбекистана, строительство нового международного пассажирского терминала аэропорта города Ташкента «Ташкент-4» обойдется в $ 430 млн. Из них $200 млн составят кредиты Эксимбанка Кореи, отмечено в сообщении ключевого экономического ведомства.

Строительство нового терминала предусмотрено Программой развития и модернизации инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры на 2015-2019 годы. Разработка ТЭО проекта осуществлялась с привлечением грантовых средств KOICA.

В мае 2015 года KOICA и Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий разработку технико-экономического обоснования строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Ташкента. Разработка ТЭО с южнокорейскими компаниями началась в январе 2016 года.

В разработке участвовало пять организаций Республики Корея: аэропорт «Инчхон» – руководитель проекта, компании Heerim, Yooshin, Y Hanyoung и Транспортный институт Кореи.

По утверждению корейских экспертов, они приложили все усилия для преобразования главной воздушной гавани Узбекистана в связующий аэропорт Центральной Азии путем передачи своих технологий и опыта в области строительства и эксплуатации таких объектов.

Планируется, что новый терминал будет построен в течение четырех лет, площадь будет в два раза больше существующего терминала (Ташкент-2), а объем здания для обслуживания пассажиров – в три раза.

Ташкент-4 сможет обслуживать 1,5 тыс. пассажиров в час. Для сравнения, такой же пассажиропоток проходит через международный терминал «С» крупнейшего российского аэропорта «Шереметьево».

В. НОВИКОВ
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