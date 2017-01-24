В Казахстане будут собирать узбекские автомобили
На базе костанайских предприятий методом крупноузловой сборки в текущем году соберут порядка 7 000 узбекских автомобилей.
Костанайский автопром в этом году планирует выпустить 10 000 автомобилей новых марок. Реализовать такой масштабный проект удастся благодаря сотрудничеству с китайскими и узбекскими инвесторами.
«Костанайские производители совместно с автопромом Узбекистана планируют начать производство легковых и грузовых автомобилей методом крупноузловой сборки. Для дальнейшего развития отрасли в 2016 году начато строительство индустриальной зоны», — сообщила заместитель акима Костанайской области Роза Кемалова корреспонденту alau.kz.
По информации Костанайского акимата, на первом этапе развития индустриальной зоны планируется строительство завода по производству автокомпонентов совместно с китайскими партнерами. Также большие ставки казахский автопром делает и на сотрудничество с узбекскими коллегами. Благодаря подписанному соглашению на базе костанайских предприятий запланировано выпускать линейку недорогих авто.
«Модель RAVON будет стоить, в среднем, 2,6 млн — 2,7 млн тенге (порядка $8 тысяч). А сегодня самая дешевая «LADA Priora» стоит 3,5 млн тенге (более $10 тысяч). На данный момент у нас уже есть договоренности с Узбекистаном на выпуск 7000 автомобилей», – пояснил глава региона Архимед Мухамбетов
фото: motor.kz