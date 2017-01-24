→ В 2016 году в Шайхантаурском районе восстановлена работа более 800 предпринимателей

В 2016 году в Шайхантаурском районе восстановлена работа более 800 предпринимателейВ Чиланзарском и Шайхантаурском районах столицы состоялись встречи с предпринимателями, в ходе которых были обсуждены внедренные новшества по ведению предпринимателями свободной деятельности, подробно проанализированы существующие в сфере недостатки и проблемы.
В частности, указывалось, что в Шайхантаурском районе зарегистрировано более 9 тысяч хозяйствующих субъектов. В 2016 году в районе совместно с хокимиятом, органами правопорядка и другими ведомствами восстановлена работа более 800 предпринимателей, чья деятельность была приостановлена по различным причинам, в результате созданы новые рабочие места.
Как сообщает УЗА, в прошедших встречах приняли участие первый заместитель хокима города Ташкента Н.Хусанов, прокурор столицы Б.Кудратхужаев, начальник Государственного налогового управления города Ташкента М.Пардаев, хоким Чиланзарского района Т.Мирхидоятов, заместитель хокима Шайхантаурского района К.Зохидов и другие.