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→ Половина освоенных в 2016 году в Узбекистане иностранных инвестиций приходится на ТЭК

Половина освоенных в 2016 году в Узбекистане иностранных инвестиций приходится на ТЭК

Половина освоенных в 2016 году в Узбекистане иностранных инвестиций приходится на ТЭК


Как следует из информации Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли половина освоенных в Узбекистане в 2016 году иностранных инвестиций приходится на топливно-энергетический комплекс-нефтегазовую промышленность и энергетику.

Как отмечено в сообщении МВЭСИТ, в рамках инвестпрограммы на 2016 год было освоены более $3,5 млрд. иностранных инвестиций и кредитов по 163 проекту.

Основная часть освоенных иностранных инвестиций приходится на нефтегазовую промышленность (36%), энергетику (13,9%), указано в сообщении.
Доля транспортной инфраструктуры в общем объеме освоенных в прошлом году иностранных инвестиций и кредитов составила 9%, ИКТ - 8,1%, финансового сектора - 5,9%, развития дорожной инфраструктуры - 5,3%, сельского и водного хозяйства - 4,5%, водоснабжения - 4%, легкой промышленности - 3,7%, производства стройматериалов и строительства - 3%.

Как отмечено в информации внешнеэкономического ведомства, в рамках Инвестиционной программы в экономику Республики были привлечены иностранные инвестиции более 20 стран мира, в том числе КНР, Россия, Германия, Сингапур, Нидерланды, Великобритания и др. Также были освоены льготные кредиты Азиатского банка развития, Всемирного банка, Исламского банка развития, КНР, Японии и других международных финансовых институтов и государств-доноров.

В. НОВИКОВ
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