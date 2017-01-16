В 2016 году в Узбекистане произведено 59 млрд кВт.ч электроэнергии
По данным АО «Узбекэнерго», в 2016 году электростанциями страны было произведено около 59 млрд. кВт•ч электрической энергии при темпе роста 104 % и отпущено 7,5 млн. Гкал тепловой энергии. Выполнение прогнозных показателей по экспорту продукции и услуг составило 100 %. По данным энергетической компании, производственные затраты снижены на 11,3 %.
В отрасли продолжается создание новых генерирующих мощностей. В данный момент реализуются 23 крупных инвестиционных проектов по созданию новых, модернизации и реконструкции действующих производств. В прошлом году завершены 5 инвестиционных объектов, говорится в информации АО «Узбекэнерго».
В частности, введены две парогазовые установки общей мощностью 900 МВт на Талимарджанской ТЭС и угольный энергоблок на Ангренской ТЭС мощностью 150 МВт. В настоящее время новыми станциями обеспечивается выработка электроэнергии, отмечено в информации компании. Бизенс-планом АО «Узбекэнерго» в 2016 году предусматривалось производство 57,9 млрд.кВтч электроэнергии и 7,8 млн.Гкал тепловой энергии.
Как было отмечено на организованном Торгово-промышленной палатой «Зеленом» форуме-2016», потребность в электроэнергии в Узбекистане за 2000-2015 году увеличилась на 23%. С 46,8 млрдквт.ч электроэнергии в 2000 году потребность страны увеличилась до 57,5 млрд. квт.ч в 2015 году. На ее рост повлияли принятые в стране меры по индустриализации, модернизации, техническому и технологическому перевооружению отраслей экономики, создание новых отраслей промышленности (автомобильной, нефте-и газохимической, железнодорожное машиностроение).
По прогнозу экспертов компании, к 2020 году в стране будет потребляться 71,8 млрдквт.ч электроэнергии с приростом 25% к уровню 2015 года. В настоящее время установленная мощность электрических станций республики составляет 12 994 МВт, в том числе 12 514 МВт составляет установленная мощность 39 тепловых и гидроэлектростанций АО «Узбекэнерго». Основную долю до 85% производит 10 тепловых электростанций суммарной мощностью 11 079 МВт, 29 гидроэлектростанций мощностью 1 435 МВт в основном объединены в каскады ГЭС и работают по водотоку.
Общая протяженность электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ составляет более 253,8 тыс.км, в эксплуатации находятся 1766 подстанций напряжением 35 кВ и выше общей установленной трансформаторной мощностью более 43 млн. кВА и 74025 трансформаторных пунктов 6 - 10 кВ общей мощностью порядка 14,4 млн. кВА.
Параллельно программой мер по сокращению энергоемкости экономики в республике на 2015-2029 годы предусмотрено поэтапное внедрение возобновляемых источников энергии и расширение отечественного производства современных видов энергосберегающего оборудования, приборов и материалов.
В повестке дня – поэтапная модернизация и реконструкция центральных (районных) и локальных котельных предприятий теплоснабжения, а также замена отопительных котлов, установленных в бюджетных организациях, а также замена насосов и электродвигателей насосных станций водохозяйственных организаций Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.
В. НОВИКОВ