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Переработкой хлопковых семян в Узбекистане могут заниматься только 23 завода

Переработкой хлопковых семян в Узбекистане могут заниматься только 23 завода
Переработкой хлопковых семян в Узбекистане, как следует из Указа Президента от 3 января 2017 года, могут заниматься только 23 масложировых предприятия системы «Узпахтаег».

Среднегодовые мощности по переработке технических семян этих предприятий составляют более 2,5 миллиона тонн сырья семян в год.
Анализ показывает, что в тройку ключевых игроков масложирового рынка Узбекистана по производительности входят маслозаводы Кашкадарьинской («Косонег экстракция» - 189 тыс. тонн в год и «Каршиег экстракция – 126 тыс. тонн в год) и Ферганской («Куконег мой» - 189 тыс. тонн в год и «Фаргонаег мой» - 126 тыс. тонн в год) областей. Совокупные мощности в этих регионах рассчитаны на переработку 315 тыс. тонн хлопковых семян в год.

В Андижанской области два крупных предприятия способны перерабатывать ежегодно свыше 250 тыс. тонн хлопковых семян. В этом регионе равноценные мощности имеют АО «Андижанег мой» и «Асакаег» - по 126 тыс. тонн в год каждый.

В Сурхандарьинской области переработку семян хлопчатника ведут два предприятия – АО «Сурхонозиковкатсаноат» (189 тыс. тонн в год) и СП ООО «Агрохизмат Шиндонг» - 25,7 тыс. тонн в год.

Переработка семян хлопчатника и производство хлопкового масла на других действующих в стране масложировых предприятиях, а также в бытовых условиях является нарушением действующего законодательства. К лицам, занимающимся незаконной переработкой семян хлопчатника и производством хлопкового масла, принимаются в установленном порядке меры ответственности, вплоть до уголовной, говорится в документе.

С 2010 года в республике временно прекращено проектирование и создание новых мощностей по переработке семян хлопчатника с учетом фактически имеющихся достаточных мощностей и наличия ресурсов по производству растительного масла.

11 заводов в системе пищевого холдинга «Узбекозиковкатхолдинг», как сообщал информпортал nuz.uz со ссылкой на постановление Президента страны от 18 февраля 2016 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию органов управления пищевой промышленности республики» , производят растительное масло из нетрадиционных масличных культур- сои, подсолнечника и сафлора (махсара).

На производство растительного масла из нетрадиционных культур перепрофилирован каракалпакский завод «Чимбай мой», по три предприятия расположены в Джизакской и Самаркандской областях, по одному в Навоийской, Сырдарьинской и Ферганской областях. В столице производством масла нехлопкового происхождения занимаются два ООО – «Бектемирфайз» и «Санола Груп».

В. НОВИКОВ
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