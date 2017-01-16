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В Узбекистане для предпринимателей будет упрощена процедура реализации объектов госсобственности

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О мерах по дальнейшему упрощению и ускорению реализации объектов государственной собственности для использования в предпринимательских целях", сообщает информационная служба Госкомконкуренции.


В Узбекистане для предпринимателей будет упрощена процедура реализации объектов госсобственности

Главной целью документа является создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства, дальнейшего упрощения процедур и ускорения процесса реализации объектов государственной собственности, устранения бюрократических барьеров при их приватизации, организации на реализованных в частную собственность объектах производства конкурентоспособных товаров и услуг.

Согласно документу, предусмотрена упрощенная процедура по приобретению государственного имущества. К примеру, арендаторам объектов государственной собственности, осуществивших модернизацию и капитального ремонта основных фондов, а также создавших новые рабочие места, предоставлено преимущественное право на приобретение в первоочередном порядке арендуемого объекта.

Кроме этого, Указ разрешает заключение договоров купли-продажи государственных объектов при поступлении соответствующего предложения от единственного участника. Предусмотрен 3-летний срок для оплаты выкупных платежей по приватизируемым объектам.

Также Указом запрещено истребование от соискателей–резидентов Республики Узбекистан иных документов, кроме заявки и бизнес плана, при продаже на конкурсных торгах государственных объектов, а также инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов приватизации.

Документ также подразумевает внедрение широко используемой в международной практике формы реализации государственных объектов, таких, как первичное (IPO) и вторичное (SPO) публичное предложение акций населению и субъектам предпринимательской деятельности на фондовой бирже.
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