→ В Узбекистане для предпринимателей будет упрощена процедура реализации объектов госсобственности

В Узбекистане для предпринимателей будет упрощена процедура реализации объектов госсобственностиПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О мерах по дальнейшему упрощению и ускорению реализации объектов государственной собственности для использования в предпринимательских целях", сообщает информационная служба Госкомконкуренции.
Главной целью документа является создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства, дальнейшего упрощения процедур и ускорения процесса реализации объектов государственной собственности, устранения бюрократических барьеров при их приватизации, организации на реализованных в частную собственность объектах производства конкурентоспособных товаров и услуг.
Согласно документу, предусмотрена упрощенная процедура по приобретению государственного имущества. К примеру, арендаторам объектов государственной собственности, осуществивших модернизацию и капитального ремонта основных фондов, а также создавших новые рабочие места, предоставлено преимущественное право на приобретение в первоочередном порядке арендуемого объекта.
Кроме этого, Указ разрешает заключение договоров купли-продажи государственных объектов при поступлении соответствующего предложения от единственного участника. Предусмотрен 3-летний срок для оплаты выкупных платежей по приватизируемым объектам.
Также Указом запрещено истребование от соискателей–резидентов Республики Узбекистан иных документов, кроме заявки и бизнес плана, при продаже на конкурсных торгах государственных объектов, а также инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов приватизации.
Документ также подразумевает внедрение широко используемой в международной практике формы реализации государственных объектов, таких, как первичное (IPO) и вторичное (SPO) публичное предложение акций населению и субъектам предпринимательской деятельности на фондовой бирже.