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Иностранцы смогут оплачивать туристские услуги в наличной инвалютой

Иностранцы смогут оплачивать туристские услуги в наличной инвалютой

Совместным постановлением Правления Центробанка, Министерства финансов и Государственного налогового комитета внесены изменения и дополнения в “Положение о порядке приема наличной иностранной валюты на территории Республики Узбекистан”.

По информации пресс-службы Госкомитета по развитию туризма, согласно пункту 1 допускается прием наличной иностранной валюты в качестве оплаты услуг по размещению в гостиницах. Это касается иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих постоянного места жительства в Республике Узбекистан, а также туристских услуг зарубежных партнеров через отечественных туроператоров гражданами РУз.

В этих случаях прием наличной иностранной валюты от резидентов и нерезидентов республики осуществляется в специальные кассы предприятий и организаций в соответствии с требованиями порядка ведения юридическими лицами кассовых операций с иностранной валютой на территории Узбекистана (рег. № 611 от 22.01.1999 г.) с инкассацией валютной выручки в установленном порядке.
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