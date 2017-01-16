Иностранцы смогут оплачивать туристские услуги в наличной инвалютой
Совместным постановлением Правления Центробанка, Министерства финансов и Государственного налогового комитета внесены изменения и дополнения в “Положение о порядке приема наличной иностранной валюты на территории Республики Узбекистан”.
По информации пресс-службы Госкомитета по развитию туризма, согласно пункту 1 допускается прием наличной иностранной валюты в качестве оплаты услуг по размещению в гостиницах. Это касается иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих постоянного места жительства в Республике Узбекистан, а также туристских услуг зарубежных партнеров через отечественных туроператоров гражданами РУз.
В этих случаях прием наличной иностранной валюты от резидентов и нерезидентов республики осуществляется в специальные кассы предприятий и организаций в соответствии с требованиями порядка ведения юридическими лицами кассовых операций с иностранной валютой на территории Узбекистана (рег. № 611 от 22.01.1999 г.) с инкассацией валютной выручки в установленном порядке.