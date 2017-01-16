Россия отказала Узбекистану в беспошлинной поставке нефти в Казахстан по трубе
Узбекистан попросил правительство России организовать беспошлинные поставки нефти по нефтепроводу "Омск-Павлодар-Шымкент-Зафарабад", однако Минэнерго и Минэкономразвития России не нашли технических возможностей для этого.
"В ноябре 2016 года правительство Узбекистана направило обращение в правительство России по вопросу организации поставок российской нефти по нефтепроводу без взимания экспортных таможенных пошлин, при этом конкретных объемов поставки нефти в обращении узбекской стороны не содержалось", - сообщил "Интерфаксу" представитель Минэнерго.
По его словам, Минэкономразвития России отмечает, что отмена пошлины на нефть в Узбекистан в силу обязательств России приведет к необходимости ее отмены при поставках в государства, являющиеся членами Всемирной торговой организации. И это фактически исключает такую возможность.
"По имеющейся у Минэнерго России информации, прямые поставки российской нефти трубопроводным транспортом в Узбекистан по маршруту "Омск-Павлодар-Шымкент-Зафарабад" в настоящее время технически невозможны", - уточнил представитель Минэнерго.
"Заявок от российских нефтяных компаний на поставку нефти в Узбекистан в Минэнерго не поступало", - добавил он.