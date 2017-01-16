Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Россия отказала Узбекистану в беспошлинной поставке нефти в Казахстан по трубе

Россия отказала Узбекистану в беспошлинной поставке нефти в Казахстан по трубе

Россия отказала Узбекистану в беспошлинной поставке нефти в Казахстан по трубе

Узбекистан попросил правительство России организовать беспошлинные поставки нефти по нефтепроводу "Омск-Павлодар-Шымкент-Зафарабад", однако Минэнерго и Минэкономразвития России не нашли технических возможностей для этого.

"В ноябре 2016 года правительство Узбекистана направило обращение в правительство России по вопросу организации поставок российской нефти по нефтепроводу без взимания экспортных таможенных пошлин, при этом конкретных объемов поставки нефти в обращении узбекской стороны не содержалось", - сообщил "Интерфаксу" представитель Минэнерго.

По его словам, Минэкономразвития России отмечает, что отмена пошлины на нефть в Узбекистан в силу обязательств России приведет к необходимости ее отмены при поставках в государства, являющиеся членами Всемирной торговой организации. И это фактически исключает такую возможность.

"По имеющейся у Минэнерго России информации, прямые поставки российской нефти трубопроводным транспортом в Узбекистан по маршруту "Омск-Павлодар-Шымкент-Зафарабад" в настоящее время технически невозможны", - уточнил представитель Минэнерго.

"Заявок от российских нефтяных компаний на поставку нефти в Узбекистан в Минэнерго не поступало", - добавил он.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

В Ташкенте водитель «Малибу» избил молодую женщину и ее пожилого отца

Президент: «Почему, вводя пластиковые карточки, не продумали все механизмы?»

Кто освободит Самарканд из "власти тьмы"?

Президент: «На командировочные расходы сотрудников Госкомконкуренции можно было бы купить два предприятия»

Похожие статьи
LCN