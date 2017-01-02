Внешнеторговая компания «Узсаноатэкспорт» приняла на себя предэкспортное финансирование производства и экспорта минудобрений
Как следует из сообщения АО «Узсаноатэкспорт», внешнеторговая компания приняла на себя предэкспортное финансирование производства и экспорта продукции предприятий «Узкимесаноат». Для этого она открыла кредитную линию в АКБ «Узпромстройбанк» на $ 6 млн. с процентной ставкой не более 7% годовых сроком на 1 год под поручительство АО «Ферганаазот» и УП «Дехканабадский завод калийных удобрений».
Компания, как ранее сообщал информпорталnuz.uz, создана в конце 2015 года в рамках постановления Президента страны "О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан".
Она организована на базе акционерных обществ «Узпроммашимпэкс» и «Марказсаноатэкспорт». Орбита деятельности - оказание содействия предприятиям машиностроения, металлургической, химической и нефтехимической промышленности, промышленности строительных материалов и другим промышленным структурам в продвижении их продукции на экспорт.
По официальным оценкам, за последние пять лет в химической отрасли Узбекистана сохраняется устойчивая тенденция роста объемов производства товарной продукции порядка 6—7 % и расширения ее номенклатуры.
За счет расширения и диверсификации рынков сбыта и освоения новых видов продукции, активного участия предприятий отрасли на международных выставках и интеграции химической отрасли Узбекистана в мировой рынок химической продукции значительно вырос экспортный потенциал химпрома. Если раньше химическая продукция экспортировалась в ближние сопредельные страны, то в настоящее время экспортируется более чем в 40 стран СНГ, Европы, Южной и Юго-Восточной Азии, Китай, Иран, Австралию, Бразилию.
По данным Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, экспорт химической продукции и изделий из нее за девять месяцев 2016 года составлял 7,4% в общем объеме экспортных поставок из Узбекистана.
В. НОВИКОВ