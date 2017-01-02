В Узбекистане займутся качеством обуви
Постановлением Кабмина от 5 января утвержден Общий технический регламент о безопасности кожевенно-обувной продукции, который будет введен в действие в июне текущего года.
Регламент устанавливает определенные требования к безопасности кожевенно-обувной продукции, соблюдение которых является обязательным для всех юридических и физических лиц. Исключение составляет продукция единичного производства, опытные партии, обувь специального назначения и меховые изделия.
Согласно регламенту, безопасность обуви характеризуется показателями механической и биологической безопасности, а также химической и биологической безопасности кожи, искусственной кожи и меха.
Механическая безопасность определяется путем контроля прочности крепления подошвы, каблука и деталей низа обуви, стойкости подошвы к многократному изгибу, ударной прочности подошвы и гибкости. Биологическая безопасность обуви характеризуется показателем водонепроницаемости. Химическая безопасность материалов обуви определяется путем контроля миграции вредных веществ из материалов обуви.
Контроль химической безопасности материалов обуви домашней, летней и пляжной, а также из материалов, контактирующих с кожей человека (внутренние слои обуви) должен проводиться в водной среде, остальных видов обуви и материалов — в воздушной среде и характеризуется нормированием массовых долей: водовымываемого хрома, свободного формальдегида, оксида хрома.
Кожа и заменитель кожи для верха обуви должны быть мягкими, стойкими к многократным деформациям (растяжению, изгибу, сжатию), воздействию пыли, грязи, химических веществ, не оказывать давления на стопу. Кожи для верха обуви должны обладать достаточной воздухо- и паропроницаемостью, водонепроницаемостью.Кожа для низа обуви должна быть жесткой на изгиб и сжатие, хорошо противостоять деформации и истиранию, а также сохранять линейные размеры при увлажнении и последующей сушке.
Отдельная глава Регламента посвящена требованиям к безопасности кожевенно-обувной продукции для детей и подростков. В обуви для детей и подростков не допускается применение подкладки из искусственных или синтетических материалов в закрытой обуви и в открытой обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви. Также по регламенту для малышей не будут шить обувь с использованием текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% и искусственного меха и байки. Кроме того, в обуви не допускается открытая пяточная часть для детей ясельного возраста и нефиксированная пяточная часть для детей дошкольного возраста, за исключением обуви, предназначенной для кратковременной носки.
В регламенте также определены нормы упаковки и маркировки кожевенно-обувной продукции. Государственный контроль за соблюдением требований Технического регламента осуществляют Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации, Министерство здравоохранения и их территориальные органы, а также иные специально уполномоченные государственные органы в пределах их компетенции.