Сингапурская Indorama создает СП на базе кокандского суперфосфатного завода
По данным Госкомконкуренции, подписано Соглашение о создании нового совместного предприятия «IndoramaKokandFertilizers» с сингапурской группой компаний «Indorama».
Доля иностранного инвестора в новом совместном предприятии, как отмечено в информации, будет составлять 75 %. Новое совместное предприятие в химической отрасли будет создано на базе АО «Кукон суперфосфат заводи» и будет производить минеральные удобрения по самым современным технологиям.
Наряду с модернизацией и внедрением новых технологий в существующие производства, проектом также предусмотрена организация производства новых, не выпускаемых ранее в республике видов минеральных удобрений, таких как дикальцийфосфата, сульфата калия и азотнокислого калия. Проект с общей инвестиционной стоимостью более $80 млн будет реализован в несколько этапов в течение 5 лет.
Как уже сообщал информпортал nuz.uz со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 5 августа 2016 года, Indorama создаст СП еще на двух химических предприятиях Узбекистана - в акционерных обществах «Самаркандкиме» и «Фаргонаазот».
Сингапурская Indorama имеет определенный опыт работы в Узбекистане. Компания в 2011 году выкупила Кокандский текстильный комбинат, вложив за прошедшие годы в организацию на его базе современного производства свыше $110 млн.
В 2016 году она намечала построить современный завод по производству хлопчатобумажной пряжи компактным способом на базе предприятия "Бухаратекс".
Компания INDORAMA GROUP создана в 1976 году в Сингапуре и является одним из ведущих производителей полипропилена, полиэтилена, полиэстера и хлопчатобумажной пряжи (450 тыс. веретен). Компания выпускает 2,66 млн. тонн полиэстера и 81,5 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи в год. На 18 ее предприятиях работают более 20 тыс. рабочих.
В. НОВИКОВ