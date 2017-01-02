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Сингапурская Indorama создает СП на базе кокандского суперфосфатного завода

Сингапурская Indorama создает СП на базе кокандского суперфосфатного завода

По данным Госкомконкуренции, подписано Соглашение о создании нового совместного предприятия «IndoramaKokandFertilizers» с сингапурской группой компаний «Indorama».

Доля иностранного инвестора в новом совместном предприятии, как отмечено в информации, будет составлять 75 %. Новое совместное предприятие в химической отрасли будет создано на базе АО «Кукон суперфосфат заводи» и будет производить минеральные удобрения по самым современным технологиям.

Наряду с модернизацией и внедрением новых технологий в существующие производства, проектом также предусмотрена организация производства новых, не выпускаемых ранее в республике видов минеральных удобрений, таких как дикальцийфосфата, сульфата калия и азотнокислого калия. Проект с общей инвестиционной стоимостью более $80 млн будет реализован в несколько этапов в течение 5 лет.

Как уже сообщал информпортал nuz.uz со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 5 августа 2016 года, Indorama создаст СП еще на двух химических предприятиях Узбекистана - в акционерных обществах «Самаркандкиме» и «Фаргонаазот».

Сингапурская Indorama имеет определенный опыт работы в Узбекистане. Компания в 2011 году выкупила Кокандский текстильный комбинат, вложив за прошедшие годы в организацию на его базе современного производства свыше $110 млн.

В 2016 году она намечала построить современный завод по производству хлопчатобумажной пряжи компактным способом на базе предприятия "Бухаратекс".

Компания INDORAMA GROUP создана в 1976 году в Сингапуре и является одним из ведущих производителей полипропилена, полиэтилена, полиэстера и хлопчатобумажной пряжи (450 тыс. веретен). Компания выпускает 2,66 млн. тонн полиэстера и 81,5 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи в год. На 18 ее предприятиях работают более 20 тыс. рабочих.

В. НОВИКОВ
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