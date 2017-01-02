Каракалпакстан может стать ключевым производителем солодки в Узбекистане
Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли разработало проект постановления Президента "О мерах производства и промышленной переработки солодки в Республике Узбекистан",
В обсуждаемом документе предлагается разработать программу по созданию в Каракалпакстане плантаций по производству солодки (лакрицы) на 2017-2021 годы.
Предусматривается, в частности:
составить карту естественных промысловых площадей солодки с целью определения объемов квоты для заготовки сырья солодки;
определить свободные земельные площади, на которых возможно создать промышленные плантации для выращивания солодки (лакрицы);
предложено также освободить фермерские хозяйства, создающие промышленные плантации солодки голой, а также предприятия, осуществляющие переработку корня солодки (лакрицы) и производство готовой продукции из него сроком до 1 января 2022 года от уплаты:
сбора на заготовку посадочного материала (семена, черенки) для создания плантаций;
земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений при Министерстве финансов;
таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) на оборудование, сырье, материалы и комплектующие изделия, возимые для собственных производственных нужд, а также строительные материалы, не производимые в республике и возимые в рамках реализации проектов по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Одним из пунктов обсуждаемого документа является введение четырехлетнего льготного периода по выделяемым АКБ «Асака» и другими коммерческими банками кредитам хозяйствующим субъектам для создания промышленных плантаций и предприятиям, занимающимся промышленной переработкой солодки (лакрицы) в рамках постановления Президента Узбекистана от 16 сентября 2016 г.«О Программе мер по дальнейшему развитию фармацевтической промышленности республики на 2016-2020 годы».
В прошлом году, как уже сообщал nuz.uz со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 23 марта 2016 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию использования объектов растительного мира в целях развития перерабатывающей отрасли республики», перерабатывающие предприятия фармацевтической и пищевой промышленности Узбекистана расширили сырьевую базу по переработке солодкового корня.
Документом предусматривалась заготовка (сбор) солодки голой на землях сельскохозяйственных угодий физическими и юридическими лицами для перерабатывающих организаций республики, производящих экстракт корня, осуществляемая без получения разрешения на специальное пользование.
По данным Торгово-промышленной палаты Узбекистана, заготовкой и переработкой солодкового корня в различных регионах Узбекистана занимаются свыше тридцати предприятий и компаний с различной формой собственности.
Традиционно солодковый корень наиболее активно (в силу климатических особенностей) выращивается на северо-западе Узбекистана - в Каракалпакстане и Хорезмской области.
В Каракалпакстане солодку называют «боян». С 2003 года здесь действует АО «Каракалпакбоян» (г. Ходжейли). Основная его деятельность - заготовка солодкового корня и его прессование. Кроме того, предприятие занимается культурными посадками этого растения и выращиванием лакрицы.
В последние годы в Каракалпакстане при поддержке коммерческих банков было создано пять новых производств совокупной стоимостью $2,3 млн. и мощностью 1500 тонн лекарственного продукта.
Свыше 70 процентов лакрицы, выращенной и переработанной в стране, экспортируется за рубеж. Солодковый корень во многих странах мира переживает свой ренессанс: в огромных количествах его «потребляют» мировая пищевая индустрия, фармакологическия и косметологические компании.
По информации зарубежных экспертов, основным потребителем лекарственного сырья из Узбекистана является Китай, где спрос на данный товар неуклонно растет.
По данным экспертов региональной программы по устойчивому развитию сельского хозяйства в Центральной Азии и Южном Кавказе (САСЦАК), Узбекистан в 2010 году экспортировал в Китай 2281 тонну корня этого растения, что составляет 47,74% от общего объема импорта Китаем солодки.
В целом, импорт экстракта солодки из Узбекистана в Китай с 2007 года по 2011 год увеличился в 65 раз в стоимостном выражении, и в 30 раз в поставляемом объеме.
В 2012 году в Китай экспортировано из Узбекистана солодки голой на $9,9 млн.
(Более свежими данными редакция не располагает).
В. НОВИКОВ