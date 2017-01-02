Динамика валют 2016 года по версии FOREX CLUB: Узбекистан в лидерах по девальвации
Глобальные тенденции на мировых валютных рынках .
Индекс доллара США в 2016 году повысился до максимальных уровней с 2002 года. Валюты развитых стран оказались под давлением на фоне разнонаправленных политик мировых центральных банков, а валюты развивающихся стран из-за оттока капитала. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального исследования аналитического департамента ГК FOREX CLUB
В мировых лидерах девальвации оказались египетский фунт (139,5%), монгольский тугрик (24,5%), турецкая лира (21,4%) и мексиканский песо (20,3%).
Узбекистан в этом списке на далеко не почетном - 7 месте.
Ослабление египетского фунта против доллара США с начала года на 139% связано с мерами центрального банка Египта по стабилизации платежного баланса страны из-за обвала поступлений от туристического бизнеса. Теракт осенью 2015 года над Синайским полуостровом привел к запрету полетов авиакомпаний из РФ, фактически обвалив туристический бизнес и заблокировав другие направления экономики, связанных со строительством и обслуживанием турбизнеса. Уже в сентябре 2016 года, в ответ на отказ покупать российское зерно, РФ запретила поставки плодоовощной продукции из Египта, чем усугубила ситуацию в стране. В итоге, в ноябре произошло резкое ослабление фунта с 8,79 до 17,79 за доллар, и продлилось в декабре.
Монгольский тугрик девальвировал на фоне резкого оттока капитала из страны из-за торможения экономики Китая, ослабления юаня и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Восстановление цен на сырье не помогло восстановить приток валюты в страну, и перекрыть отток инвестиций.
Турецкая лира попала под давление после попытки военного переворота в Турции, и позже – на опасениях срыва сотрудничества с Евросоюзом по миграции и евроинтеграционного процесса в целом. В результате этого увеличился отток капитала из страны, который усилился на ожиданиях ужесточения политики ФРС США.
Мексиканский песо оказался под значительным влиянием событий в США. Победа Дональда Трампа на президентских выборах предполагает сокращение экономической интеграции, ослабление производства, нацеленного на США, а также жесткое миграционное законодательство, что снизит валютные поступления и деловую активность в Мексике.
Наибольшее укрепление в 2016 году продемонстрировала криптовалюта Bitcoin в связи с уменьшением вознаграждения майнеров за каждый блок, прошедшее в июле, в результате чего скорость эмиссии снизилась в два раза при стабильном спросе. Интерес к Bitcoin также возрос со стороны Китая на фоне ужесточения валютного регулирования, и в Индии вследствие денежной реформы. Криптовалюта стала рассматриваться как средство ухода от госрегулирования, валютных переводов, а также как актив убежище от девальвации (особенно в Китае, где юань ослабился на 7,4%).
Российский рубль укрепился на фоне роста цен на нефть, а также высоких производственных и экспортных показателях нефтепродуктов. Поддержку бразильскому реалу оказали позитивные тенденции на энергетических рынках, которые поддерживают экспортные поступления, и Олимпийские игры. Экономический спад и отток капитала из страны замедляется, и это способствует стабилизации валюты.
Динамика валют стран СНГ в 2016 году
Валюты стран СНГ девальвировали против доллара США в 2016 году на фоне укрепления американской валюты на всех рынках. Наибольшее укрепление продемонстрировал российский рубль (16,8%) и киргизский сом (8,8%). Лидерами падения оказались узбекский сум (19,3%), азербайджанский манат (13,6%) и гривна (12,9%).