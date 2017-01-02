Национальная выставочная компания Узбекистана преобразуется в ООО
Как отмечено в сообщении бывшего АО «НВК Узэкспоцентр», решение об этом было принято на внеочередном собрании акционеров 29 декабря 2016 года.
Узэкспоцентр создан в 1992 году на базе бывшего ВДНХ.
С 2003 года является акционерным обществом с государственной долей.
Уставный фонд АО «НВК «Узэкспоцентр» составляет 9, 7 млрд с номинальной стоимостью акции 2 610 сумов.
89,31% от уставного фонда - доля государства.
По данным компании, общая площадь Узэкспоцентра составляет 44,6 га, количество работающих- 318 человек.
В составе Узэкспоцентра функционируют: 4 выставочных павильона, 2 атриума, 1 конференц-зал, 1 кинолекторий, “Аква парк”, канатная дорога, парк развлечений “Ташкентленд”, Японский сад, на территории Узэкспоцентра расположен СП отель «Экспо», 5 ресторанов.
В 2015 году правительство приняло решение реализовать госдолю (38,31%) национального выставочного центра иностранным инвесторам, оценив ее за $24,9 млн.
В ходе Международного инвестиционного форума 5-6 ноября 2015 года в Ташкенте южнокорейская компания DaewooInternationalCorporation подписала меморандум о приобретении государственной доли АО «Узэкспоцентр».
Сделка купли-продажи не состоялась.
Альтернативной мерой стало выставление в апреле 2016 года госпакета акций Узэкспоцентра на биржевые торги. Иностранным инвесторам было предложено приобрести более 1,4 млн акций центрального выставочного комплекса Узбекистана по цене $17,45 за акцию при номинале 2610 сумов.
В августе минувшего года правительство решило преобразовать АО «НВК «Узэкспоцентр» в другую организационно-правовую форму собственности.
В. НОВИКОВ.