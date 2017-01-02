Внешнеэкономическое ведомство Узбекистана разработало проект создания четырех фармацевтических индустриальных зон
Внешнеэкономическое ведомство Узбекистана разработало проект постановления Указа Президента по созданию в стране четырех фармацевтических индустриальных зон (ФИЗ) - «Бойсун-фарм» в Сурхандарьинской, «Бостонлик-фарм» в Ташкентской, «Заамин-фарм» в Джизакской и «Сырдарья-фарм» в Сырдарьинской областях.
В обсуждаемом на ЕПИГУ документе основными задачами и направлениями деятельности ФИЗ определены:
привлечение прямых инвестиций иностранных и местных инвесторов для создания современных производств по выпуску фармацевтической продукции и лекарственных средств с высокой добавленной стоимостью на базе субстанций и растительных лекарственных средств;
обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Сурхандарьинской, Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областей;
создание новых современных производств в сфере первичной обработки, хранения, упаковки, глубокой переработки лекарственных растений, производства фармацевтической продукции и лекарственных средств, изделий медицинского назначения, вспомогательных и упаковочных материалов;
углубление процессов локализации производства фармацевтической продукции на базе местного растительного сырья и материалов на основе установления тесных кооперационных связей и развития промышленной кооперации между предприятиями республики;
срок функционирования ФИЗ «Бойсун-фарм», «Бостонлик-фарм», «Заамин-фарм» и «Сырдарья-фарм» составляет 30 лет с возможностью его последующего продления;
предложено освободить участников фармацевтических индустриальных зон в зависимости от объема внесенных инвестиций от уплаты:
земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан;
таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) на оборудование, сырье, материалы и комплектующие изделия, завозимые для собственных производственных нужд;
таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) на строительные материалы, не производимые в республике и завозимые в рамках реализации проектов по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров.
Предложено распространить льготы на фермерские хозяйства, занимающиеся выращиванием, сбором, первичной обработкой и поставкой сырья из лекарственных растений предприятиям-участникам фармацевтических индустриальных зон.
В. НОВИКОВ.