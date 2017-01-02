Количество предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане превысило 5 тысяч
По данным официальной статистики, количество предприятий с участием иностранного капитала в Узбекистане превысило 5 тысяч.
Как следует из сообщения Госкомстата, в 2016 году вновь зарегистрировано 503 таких предприятия. В территориальном разрезе на город Ташкент приходится – 351, Ташкентскую – 48, Самаркандскую – 19, Андижанскую – 18, Ферганскую – 14, Бухарскую – 9, Сырдарьинскую – 9, Сурхандарьинскую – 7, Хорезмскую области – 5 и Республику Каракалпакстан –10 предприятий.
При этом, создано с участием капитала резидентов Российской Федерации – 102, Китайской Народной Республики – 95, Республики Корея – 55, Великобритании – 35, Республики Казахстан – 33, Турецкой Республики – 31, Республики Индия– 21, Исламской Республики Иран – 14 и Республики Азербайджан – 10 предприятий.
По видам экономической деятельности в сфере промышленности с участием иностранного капитала создано 237 предприятий, торговли – 88, строительства – 42, услуг по проживанию и питанию – 25, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 15, информации и связи – 7.
По состоянию на 1 января 2017 года общее количество действующих предприятий с участием иностранного капитала превысило 5 тыс.
Анализ показывает, что сохраняя удельный вес в общем объеме хозяйствующих субъектов 0,9%, СП формируют около трети внешнеторгового оборота республики.
В региональном ракурсе предприятия с иностранными инвестициями сконцентрированы преимущественно в городе Ташкенте (около 70%), в Ташкентской (свыше 8%) и в Самаркандской областях (около 4%).
Как показали исследования, основной фокус интересов иностранного капитала (45% - 46%) сосредоточен в сфере промышленного производства. Характерно, что значительная доля СП сконцентрирована в обрабатывающей промышленности – машиностроении, кабельно-проводниковой, текстильной отраслях и других сферах, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Второй привлекательной сферой для вложения иностранных инвестиций является транспорт с долей 24-27%.
Удельный вес связи в предпочтениях иностранных инвесторов составляет 15-17%.
Прочие отрасли, куда входят в том числе банки, страховые, лизинговые и другие организации финансового сектора, привлекают от 12% до 14% предпочтений иностранных инвесторов.
В. НОВИКОВ.