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Вчера, 18:31 0 924 Рейтинг0 Напечатать

Банки Узбекистана будут открывать филиалы в СЭЗ

Банки Узбекистана будут открывать филиалы в СЭЗ

Банки Узбекистана будут открывать филиалы в свободных экономических зонах. Данный пункт входит в разрабатываемую в Узбекистане Программу стратегического развития СЭЗ на 2017-2030 годы.

Как следует из постановления Кабинета Министров от 29 декабря 2016 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности деятельности свободных экономических зон», банковский сектор республики в перспективе будет предоставлять участникам СЭЗ льготные кредиты для реализации инвестиционных проектов, в том числе в иностранной валюте.

В настоящее время в стране действуют три свободные экономические зоны - «Навои» (с декабря 2008 года), «Ангрен» (с апреля 2012 года) и «Джизак» (с марта 2013года).

В октябре прошлого года для участников СЭЗ был унифицирован налоговый и таможенный режим . Они освобождены от уплаты:

- земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений при Министерстве финансов;
- таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за оборудование, сырье, материалы и комплектующие изделия, завозимые для собственных производственных нужд, а также строительные материалы, не производимые в республике и завозимые в рамках реализации проектов, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров.

В минувшем году внешнеэкономическое ведомство Узбекистана разработало проект создания в стране еще четырех свободных экономических зон - «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп» в Самаркандской, Бухарской, Ферганской и Хорезмской областей.

Основными задачами и направлениями деятельности СЭЗ «Ургут», СЭЗ «Гиждуван», СЭЗ «Коканд» и СЭЗ «Хазарасп» определены:

- привлечение прямых инвестиций иностранных и местных инвесторов для создания современных производств по выпуску востребованной на внешних рынках и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью;
- обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Самаркандской, Бухарской, Ферганской и Хорезмской областей;
- создание новых современных производств в сфере глубокой переработки, хранения и упаковки плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, текстильной, ковроткацкой, обувной и кожгалантерейной, экологически безопасной химической, фармацевтической, пищевой, электротехнической промышленности, машиностроения и автомобилестроения, производства строительных материалов и других направлений;
- углубление процессов локализации производства высокотехнологичной продукции на базе местного сырья и материалов на основе установления тесных кооперационных связей и развития промышленной кооперации между предприятиями свободных экономических зон и в целом республики;
- создание научно-производственных центров по стандартизации, сертификации и маркировке производимой продукции, соответствующей международным стандартам и принятие мер по обеспечению международного признания его решений, отмечено в проекте документа.

Срок функционирования СЭЗ «Ургут», СЭЗ «Гиждуван», СЭЗ «Коканд» и СЭЗ «Хазарасп» составляет 30 лет с возможностью его последующего продления.

В. Новиков
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