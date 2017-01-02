Что нового ожидается в жилищном строительстве Самаркандской области в 2017 году?
В последние годы как в городах, так и в сельской местности Самаркандской области были возведены современные жилые здания, которые коренным образом изменили их внешний облик. Какие новшества и изменения происходят в жилищном строительстве области в наступившем году, чем радуют население архитекторы и строители?
Корреспондент WWW.NUZ.UZ попросил ответить на этот вопрос главного архитектора области Норкула Садыкова. Ниже приводится краткое изложение его ответа.
В Самаркандской области принимаются конкретные меры для претворения в жизнь постановления Президента Республики Узбекистан от 21 октября 2016 года «О программе по строительству доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности на 2017-2021 годы». Программа предусматривает дополнительное возведение трех наиболее доступных по ценовым параметрам и комфортности типов индивидуального жилья в сельской местности.
Будет построено в области 1758 таких жилых домов. Это много или мало? Для сравнения отметим, что в Ферганской области возводятся 1228, в Бухарской – 1142, в Ташкентской – 1075 домов.
Жилья первого типа будет возведено 448 объектов. Это – двух и трехэтажные многоквартирные жилые дома, состоящие из двух или трех комнат. Стоимость двухкомнатной квартиры в таких домах ориентировочно составляет 72,5 млн. сумов, а с учетом хозяйственных построек – 85 млн. сумов. Стоимость трехкомнатной квартиры составит 88,5 млн. сумов, а с учетом хозяйственных построек – 100,7 млн. сумов.
Намечено построить 470 единиц жилья второго типа. Это – одноэтажные двух и трехкомнатные дома, возводимые на земельном участке размером 2 сотки. Двухкомнатные дома ориентировочно будут стоить 93,8 млн. сумов, а с учетом хозяйственных построек – 101,5 млн. сумов. Стоимость трехкомнатных домов – 111 млн. сумов, а с учетом хозяйственных построек – 118,7 млн. сумов.
Будет построено 330 единиц жилья третьего типа. Это – двухэтажные четырехкомнатные жилые дома, объединенные в единый блок (спаренные), возводимые на земельном участке размером 4 сотки. Ориентировочная стоимость таких домов – 162 млн. сумов, а с учетом хозяйственных построек – 181,8 млн. сумов.
Также возводится 510 одноэтажных домов с тремя, четырьмя и пятью комнатами на 6 сотках земли.
Если взглянуть на строительство доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности по разрезам районов, тогда мы увидим следующую картину: в Акдарьинском районе возводится 372, в Самаркандском – 319, в Тайлакском – 152, в Иштиханском и Джамбайском – по 102 жилых дома.
На финансирование Программы в Самаркандской области в 2017 году будет направлено 260 млрд. 439 млн. сумов.
Многих интересует вопрос, о том, как стало возможным резкое снижение стоимости жилых домов, возводимых в сельской местности. Не связано ли это с заменой качественных и дорогих стройматериалов на менее качественные и более дешевые? «Нет, наоборот, Программа предъявляет повышенные требования к качеству строительно-монтажных работ», – подчеркнул Н.Садыков.
В Комментариях к постановлению Президента отмечается, что «снижение стоимости возводимого типового жилья будет обеспечено за счет оптимизации расходов строительно-подрядных организаций на основные строительные материалы и изделия». Наряду с этим, снижение стоимости жилья достигается путем предоставления налоговых, таможенных и иных льгот для участников Программы.
Следует отметить, что первоначальный взнос для застройщиков первого и второго типов жилья составляет 15 процентов. Ипотечный кредит предоставляется сроком на 15 лет, с трехлетним льготным периодом и процентной ставкой размером 7 процентов годовых в течение первых пяти лет.
Все это является практическими шагами правительства для вовлечения более широких слоев сельского населения в Программу доступного жилья. Не секрет, что не все сельчане могли позволить себе приобрести жилые дома, построенные по типовым проектам в сельской местности. Они были слишком дорогими, а также застройщик должен был внести первоначальный взнос в размере 25 процентов, что не для всех было посильным. Поэтому вместо представителей сельского населения некоторые жилые дома доставались состоятельным горожанам.
Это были данные о строительстве жилья в сельской местности. А как в этом отношении обстоят дела в областном центре? По словам Н.Садыкова и в этом направлении намечается реализовывать много проектов. Только на улице Рудаки будут возведены 9 пятиэтажных домов, школа и торговый комплекс. В марте месяце начнутся строительные работы.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ.