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→ На легковые автомобили Узбекистан в 2017 году сохранил 29-процентный акциз
6-01-2017, 11:57 0 1003 Рейтинг0 Напечатать

На легковые автомобили Узбекистан в 2017 году сохранил 29-процентный акциз

На легковые автомобили Узбекистан в 2017 году сохранил 29-процентный акциз

На автомобили GMUzbekistan собственного производства Узбекистан в 2016 году сохранил акцизный налог по ставке 29% от стоимости реализованной продукции.

Ставки налогов на подакцизные товары, производимые в республике, утверждены постановлением Президента страны "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета Узбекистана на 2017 год".

Помимо автомобилей собственного производства, акцизным налогом в Узбекистане облагаются алкогольная продукция (спирт, вина, коньяк, водка и пиво), растительное масло, сигареты, ювелирные изделия, столовые изделия из серебра, драгметаллы, бензин, дизтопливо, природный и сжиженный газ.

Ставка, в частности, акциза на ювелирные изделия составляет 25%, столовые изделия из серебра – 11%.

Акцизный налог на природный газ в 2017 году составляет 25%, на сжиженный газ (за исключением объектов, реализуемых населению через межрегиональные унитарные предприятия АК «Узтрансгаз») – 26%.

Плательщики и порядок уплаты акцизного налога на автомобили АО GMUzbekistan, природный и сжиженный газ, драгметаллы, а также реализуемые в розничной торговой сети ювелирные изделия из золота устанавливаются Министерством финансов по согласованию с Государственным налоговым комитетом, отмечено в документе.

В 2017 году, как следует из документа, отменен акцизный налог на хлопковое волокно.

В. НОВИКОВ.
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