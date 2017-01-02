На легковые автомобили Узбекистан в 2017 году сохранил 29-процентный акциз
На автомобили GMUzbekistan собственного производства Узбекистан в 2016 году сохранил акцизный налог по ставке 29% от стоимости реализованной продукции.
Ставки налогов на подакцизные товары, производимые в республике, утверждены постановлением Президента страны "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета Узбекистана на 2017 год".
Помимо автомобилей собственного производства, акцизным налогом в Узбекистане облагаются алкогольная продукция (спирт, вина, коньяк, водка и пиво), растительное масло, сигареты, ювелирные изделия, столовые изделия из серебра, драгметаллы, бензин, дизтопливо, природный и сжиженный газ.
Ставка, в частности, акциза на ювелирные изделия составляет 25%, столовые изделия из серебра – 11%.
Акцизный налог на природный газ в 2017 году составляет 25%, на сжиженный газ (за исключением объектов, реализуемых населению через межрегиональные унитарные предприятия АК «Узтрансгаз») – 26%.
Плательщики и порядок уплаты акцизного налога на автомобили АО GMUzbekistan, природный и сжиженный газ, драгметаллы, а также реализуемые в розничной торговой сети ювелирные изделия из золота устанавливаются Министерством финансов по согласованию с Государственным налоговым комитетом, отмечено в документе.
В 2017 году, как следует из документа, отменен акцизный налог на хлопковое волокно.
В. НОВИКОВ.