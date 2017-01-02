→ В 2017 году Узбекистан сохранил прежние ставки на ряд налогов

В 2017 году Узбекистан сохранил прежние ставки на ряд налоговВ 2017 году Узбекистан сохранил прежние ставки на ряд основных налогов и обязательных платежей в бюджет.
Как следует из постановления Президента от 27 декабря 2016 года «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год», прошлогодние ставки сохранились на налог на прибыль, а также НДС. Остались неизменными также единый налоговый платеж, единый социальный платеж и налог на доходы физических лиц.
Как следует из документа, налог на добавленную стоимость в 2017 году в Узбекистане сохранен на уровне 20%.
Базовая ставка налога на прибыль юридических лиц сохранена на уровне 7,5 %, а для коммерческих банков - 15 %. Для юридических лиц, получающих доходы от проведения аукционов и массово-зрелищных мероприятий, она составляет 35%.
Налог на доходы физических лиц сохранен на уровне 7,5% по второй шкале налогообложения. При этом шкала налогообложения по всем группам облагаемых доходов физических лиц определяется исходя из минимальной заработной платы, установленной на начало года — (149775 сумов), и не пересматривается в течение года при изменении размера минимальной заработной платы.
Единый налоговой платеж для микрофирм и малых предприятий всех в 2017 году отраслей экономики составляет 5%. Исключение составляют ломбарды -30%, а также юридические лица, получающие доходы от организации массовых зрелищных мероприятий - 33%.
Сохранена ставка единого социального платежа для микрофирм и малых предприятий, а также фермерских хозяйств, которая установлена в размере 15 % к фонду оплаты труда, а для остальных плательщиков в размере 25%.
По официальном прогнозу, в 2017 году налоговое бремя на экономику Узбекистана снизится до 18,9% к валовому внутреннему продукту с 20,2% в 2016 году.
По данным Государственного налогового комитета, в 1994 году ставка налога на прибыль предприятий составляла 45 %, в 2017 году она снизилась до 7,5 %, т. е. в шесть раз.
Ставка налога на добавленную стоимость за этот же период снижена с 30% до 20%, или в 1,5 раза, а ставка единого налогового платежа для субъектов малого бизнеса – с 15,2% до 5 %, то есть более чем в три раза.
Снизился и налог на доходы физических лиц. Если прежде он рассчитывался и взимался по семишкальной системе с максимальной ставкой 60 % от полученного дохода, то в настоящее время налог взимается по четырем шкалам, а максимальная ставка составляет 23 %.
С 2015 года введена нулевая ставка налога на доходы физических лиц с низким уровнем дохода – менее одного размера минимальной заработной платы.
Одновременно для хозяйствующих субъектов снижались налоговые расходы по оплате труда. И если ставка отчислений работодателей в систему обязательного социального страхования (Пенсионный фонд, Фонд занятости и Совет профсоюзов) в 1994 году составляла 40 % от фонда оплаты труда, то в последующие годы она была поэтапно снижена до 25 %, а с 2015 года для микрофирм, малых предприятий и фермерских хозяйств до 15%, то есть уменьшилась в 2,6 раза.
В.Новиков.