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Вчера, 16:31 0 422 Рейтинг1 Напечатать

В 2017 году Узбекистан сохранил прежние ставки на ряд налогов

В 2017 году Узбекистан сохранил прежние ставки на ряд основных налогов и обязательных платежей в бюджет.

В 2017 году Узбекистан сохранил прежние ставки на ряд налогов

Как следует из постановления Президента от 27 декабря 2016 года «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год», прошлогодние ставки сохранились на налог на прибыль, а также НДС. Остались неизменными также единый налоговый платеж, единый социальный платеж и налог на доходы физических лиц.

Как следует из документа, налог на добавленную стоимость в 2017 году в Узбекистане сохранен на уровне 20%.

Базовая ставка налога на прибыль юридических лиц сохранена на уровне 7,5 %, а для коммерческих банков - 15 %. Для юридических лиц, получающих доходы от проведения аукционов и массово-зрелищных мероприятий, она составляет 35%.

Налог на доходы физических лиц сохранен на уровне 7,5% по второй шкале налогообложения. При этом шкала налогообложения по всем группам облагаемых доходов физических лиц определяется исходя из минимальной заработной платы, установленной на начало года — (149775 сумов), и не пересматривается в течение года при изменении размера минимальной заработной платы.

Единый налоговой платеж для микрофирм и малых предприятий всех в 2017 году отраслей экономики составляет 5%. Исключение составляют ломбарды -30%, а также юридические лица, получающие доходы от организации массовых зрелищных мероприятий - 33%.

Сохранена ставка единого социального платежа для микрофирм и малых предприятий, а также фермерских хозяйств, которая установлена в размере 15 % к фонду оплаты труда, а для остальных плательщиков в размере 25%.

По официальном прогнозу, в 2017 году налоговое бремя на экономику Узбекистана снизится до 18,9% к валовому внутреннему продукту с 20,2% в 2016 году.

По данным Государственного налогового комитета, в 1994 году ставка налога на прибыль предприятий составляла 45 %, в 2017 году она снизилась до 7,5 %, т. е. в шесть раз.

Ставка налога на добавленную стоимость за этот же период снижена с 30% до 20%, или в 1,5 раза, а ставка единого налогового платежа для субъектов малого бизнеса – с 15,2% до 5 %, то есть более чем в три раза.

Снизился и налог на доходы физических лиц. Если прежде он рассчитывался и взимался по семишкальной системе с максимальной ставкой 60 % от полученного дохода, то в настоящее время налог взимается по четырем шкалам, а максимальная ставка составляет 23 %.

С 2015 года введена нулевая ставка налога на доходы физических лиц с низким уровнем дохода – менее одного размера минимальной заработной платы.

Одновременно для хозяйствующих субъектов снижались налоговые расходы по оплате труда. И если ставка отчислений работодателей в систему обязательного социального страхования (Пенсионный фонд, Фонд занятости и Совет профсоюзов) в 1994 году составляла 40 % от фонда оплаты труда, то в последующие годы она была поэтапно снижена до 25 %, а с 2015 года для микрофирм, малых предприятий и фермерских хозяйств до 15%, то есть уменьшилась в 2,6 раза.


В.Новиков.
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