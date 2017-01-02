→ Уставный капитал самого молодого узбекского холдинга определен в 505,9 млрд сумов

Уставный капитал самого молодого узбекского холдинга определен в 505,9 млрд сумовКак следует из сообщения компании, первоначальный уставный капитал самого молодого узбекского холдинга - АО «Узагротехсаноатхолдинг» сформирован в размере 505,9 млрд сумов.
Он сформирован за счет государственных долей в трех акционерных обществах «Узагротехмаш», специализирующегося на производстве сельскохозяйственной техники (бывшей ХК «Узагропроммашхолдинг», «Узагролизинг» ( ранее АЛК «Узсельхозмашлизинг») и «Узагросервис», специализирующееся на организации сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники и оказания механизированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям (ранее ассоциация «Узагромашсервис».
Ранее сообщалось, что акционерное общество «Узагротехсаноатхолдинг» по производству, реализации и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники, а также оказанию механизированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям создано Указом Президента от 17 ноября 2016 года.
Перечень основных задач и направлений деятельности акционерного общества «Узагротехсаноатхолдинг» включает осуществление системных маркетинговых исследований спроса на сельскохозяйственную технику и запасные части к ней, а также размещение заказов на их производство, прежде всего, на предприятиях входящих в состав общества.
АО «Узагротехсаноатхолдинг» создаст Фонд поддержки производителей сельскохозяйственной техники для обеспечения пополнения оборотных средств, модернизации и развития организаций, входящих в состав АО. В то же время, принято предложение по созданию при АО «Узагросервис» Фонда развития, реконструкции и модернизации организаций сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники, формируемого за счет отчислений входящих в состав АО «Узагросервис» организаций в размере 5% их чистой выручки от реализации товаров (работ, услуг), а также других источников.
Кроме того, данным Постановлением акционерные общества «Узагротехсаноатхолдинг», «Узагротехмаш» и «Узагросервис» включены в перечень АО, осуществляющих деятельность в сфере производства и первичной переработки стратегического сырья, а также субъектов естественных монополий и поставщиков социально значимых товаров и услуг по регулируемым ценам, тем самым, на них не распространяется требование по привлечению иностранного инвестора с долей не менее 15% от уставного капитала.
Напомним, что холдинг сельскохозяйственного машиностроения –Узагропроммашхолдинг (ныне АО «Узагротехмаш» был создан в мае 2014 года. Его ключевыми игроками остались два предприятия - Ташкентский и Чирчикский заводы сельскохозяйственной техники» (бывшие АО «Ташкентский тракторный завод» и «Чирчиксельмаш»).
В состав бывшего холдинга сельскохозяйственного машиностроения входили также АО «Агрегатный завод», «Технолог», «Ургенчкорммаш», БМКБ –Агромаш, а также ООО «Уз КЛААС Агро» и «Лемкен Чирчик».
В. Новиков.