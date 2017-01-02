Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Уставный капитал самого молодого узбекского холдинга определен в 505,9 млрд сумов
Вчера, 16:24 0 175 Рейтинг0 Напечатать

Уставный капитал самого молодого узбекского холдинга определен в 505,9 млрд сумов

Как следует из сообщения компании, первоначальный уставный капитал самого молодого узбекского холдинга - АО «Узагротехсаноатхолдинг» сформирован в размере 505,9 млрд сумов.

Уставный капитал самого молодого узбекского холдинга определен в 505,9 млрд сумов

Он сформирован за счет государственных долей в трех акционерных обществах «Узагротехмаш», специализирующегося на производстве сельскохозяйственной техники (бывшей ХК «Узагропроммашхолдинг», «Узагролизинг» ( ранее АЛК «Узсельхозмашлизинг») и «Узагросервис», специализирующееся на организации сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники и оказания механизированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям (ранее ассоциация «Узагромашсервис».

Ранее сообщалось, что акционерное общество «Узагротехсаноатхолдинг» по производству, реализации и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники, а также оказанию механизированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям создано Указом Президента от 17 ноября 2016 года.

Перечень основных задач и направлений деятельности акционерного общества «Узагротехсаноатхолдинг» включает осуществление системных маркетинговых исследований спроса на сельскохозяйственную технику и запасные части к ней, а также размещение заказов на их производство, прежде всего, на предприятиях входящих в состав общества.

АО «Узагротехсаноатхолдинг» создаст Фонд поддержки производителей сельскохозяйственной техники для обеспечения пополнения оборотных средств, модернизации и развития организаций, входящих в состав АО. В то же время, принято предложение по созданию при АО «Узагросервис» Фонда развития, реконструкции и модернизации организаций сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники, формируемого за счет отчислений входящих в состав АО «Узагросервис» организаций в размере 5% их чистой выручки от реализации товаров (работ, услуг), а также других источников.

Кроме того, данным Постановлением акционерные общества «Узагротехсаноатхолдинг», «Узагротехмаш» и «Узагросервис» включены в перечень АО, осуществляющих деятельность в сфере производства и первичной переработки стратегического сырья, а также субъектов естественных монополий и поставщиков социально значимых товаров и услуг по регулируемым ценам, тем самым, на них не распространяется требование по привлечению иностранного инвестора с долей не менее 15% от уставного капитала.

Напомним, что холдинг сельскохозяйственного машиностроения –Узагропроммашхолдинг (ныне АО «Узагротехмаш» был создан в мае 2014 года. Его ключевыми игроками остались два предприятия - Ташкентский и Чирчикский заводы сельскохозяйственной техники» (бывшие АО «Ташкентский тракторный завод» и «Чирчиксельмаш»).

В состав бывшего холдинга сельскохозяйственного машиностроения входили также АО «Агрегатный завод», «Технолог», «Ургенчкорммаш», БМКБ –Агромаш, а также ООО «Уз КЛААС Агро» и «Лемкен Чирчик».


В. Новиков.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

В Узбекистане с сегодняшнего дня запрещены внеплановые проверки предприятий

«Дочка» НАК «Узбекистон хаво йуллари» освобождена от налогов на пять лет

«Форсаж» по-ташкентски: под Новый год в столице устроили гонки по встречке (видео)

В Узбекистане принят новый порядок назначения пособия по беременности и родам

Похожие статьи

В Узбекистане создан шестой холдинг

Узбекский холдинг сельхозмашиностроения повысит производственный потенциал

Иностранные инвесторы не потребуются еще двум внешнеторговым компаниям Узбекистана

К концу 2016 года Ташкентский завод сельхозтехники создаст конструкторское бюро

В состав образуемого пищевого холдинга Узбекистана входят 176 предприятий

Реклама на сайте
Теги
В. Новиков
LCN