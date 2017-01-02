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→ «Дочка» НАК «Узбекистон хаво йуллари» освобождена от налогов на пять лет
Вчера, 08:00 0 10891 Рейтинг3 Напечатать

«Дочка» НАК «Узбекистон хаво йуллари» освобождена от налогов на пять лет

«Дочка» НАК «Узбекистон хаво йуллари» освобождена от налогов на пять лет

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому дочернее предприятие национального авиаперевозчика «Узбекистон хаво йуллари» освобождается от уплаты налогов сроком на 5 лет.

Согласно Постановлению Президента, авиакомпания специальных авиационных работ (АК "САР"), входящую в состав НАК "Узбекистан хаво йулари" освобождена от уплаты всех налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды до 1 января 2022 года. Данное решение было принято в целях поддержки программы развития авиакомпании и снижения финансовых издержек.

Отметим, что к 2021 году национальная авиакомпания планирует увеличить перевозку пассажиров в 1,3 раза путем организации новых экономически рентабельных направлений, увеличения чартерных рейсов в СНГ, в частности, в Россию, а также страны Юго-Восточной Азии и Европы. Кроме того, в планах авиакомпании – строительство четвертого терминала в аэропорту столицы, завершение которого намечено на 2020 год.
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